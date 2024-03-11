9to5Mac: Apple разрешит удалять Safari с iPhone в Европе

Apple опубликовала подробный документ, описывающий изменения, которые будут внесены в экосистему компании в ближайшее время для соответствия требованиям Закона о цифровых рынках (DMA), действующего в Европейском Союзе. Информацию об этом пишет портал 9to5Mac.

Согласно планам Apple, к марту 2025 года в iOS будут внесены изменения, позволяющие пользователям выбирать альтернативные навигационные сервисы вместо Apple Maps. Ожидается, что данная функция появится уже в iOS 18, который, скорее всего, будет выпущен осенью 2024 года.

Apple также предоставит возможность удаления предустановленного браузера Safari с iPhone. Это позволит пользователям выбирать другие браузеры, такие как Google Chrome или Opera, в качестве приложения по умолчанию для серфинга в Интернете. Кроме того, Apple упростит настройки управления данными в App Store. Например, пользователи смогут устанавливать лимиты на объем данных, загружаемых из магазина приложений, на день или неделю.

Также упростится процесс переноса данных из аккаунтов в сервисах Apple в аналогичные продукты от сторонних разработчиков. Это, вероятно, коснется пользователей музыкальных онлайн-платформ.