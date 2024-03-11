Опыт технологической экспансии на близкие рынки признан удачным с оговорками

Исследование, проведенное американской ассоциацией NBER, подтверждает научное обоснование планов российского правительства по развитию технологий для экспорта в «дружественные» страны, особенно в условиях изоляции от развитых наций. Оно выявило, что инновации, разработанные в Китае, находят спрос среди стран с аналогичным уровнем экономического развития, в то время как продукты развитых стран часто остаются недоступными для развивающихся рынков.

Группа исследователей из Гарвардского университета, Гарвардской школы бизнеса и Уорикского университета, также опубликовавшая работу в NBER, проанализировала влияние роста предпринимательской активности и венчурного капитала в Китае на другие развивающиеся страны. Сосредоточившись на внешних эффектах технологического прогресса Китая, они обнаружили, что рост венчурного капитала в Китае способствовал распространению бизнес-идей и инвестиций в схожие сектора других развивающихся стран.

Китай смог сделать значительные шаги в сфере инноваций и венчурного капитала, что привело к тому, что он стал ключевым источником технологических инноваций. Возросший интерес к внешним эффектам технологического развития в КНР объясняется изменением географии венчурных инвестиций, где Китай теперь занимает существенную долю.

Результаты исследования представляют интерес для стран, стремящихся увеличить инновационную активность, в том числе и для России, которая столкнулась с изоляцией от мировых технологических трендов. Однако, как отмечают исследователи, успешная адаптация технологий других стран, подобно Китаю, может быть более сложной задачей и меньше принести пользы.