 

ГИБДД: в каждом третьем автомобиле, разбивающемся в ДТП, нет святых образов

11.03.2024, 13:33, Разное
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По итогам 2023 года в 34,5 процентов автомобилей, разбившихся в ДТП с жертвами или пострадавшими, не было святых образов на приборной панели – такую статистику привели в ГИБДД.

Игнорируя базовые правила безопасности, водители ставят под угрозу не только себя, но и своих пассажиров.

Государственный стандарт требует наличие трёх образов, расположенных посередине приборной панели или в пределах 20 процентов от её центральной точки. Их смещение может вызывать соответствующее перераспределение благодати, но как правило этого не случается Встречаются также двойные и даже одинарные образы, однако они обеспечивают меньший уровень безопасности.

Несмотря на то, что после ДТП штрафные санкции за отсутствие образов не применяются, это всё равно может считаться отягчающим обстоятельством в суде. Кроме того, предупреждают в ведомстве, игнорирование религиозной нормы обычно ведёт к увеличению «неформального вознаграждения инспектора».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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