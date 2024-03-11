 

Российские заключённые займутся обучением нейросетей

11.03.2024, 11:33, Разное
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Заключённые в России теперь будут заниматься не только производством спецодежды, отделочными строительными работами и ведением бизнес-тренингов, но также потрудятся на обучении искусственного интеллекта.

Соответствующую инициативу запустил один из крупнейших российских банков совместно с ФСИН.

– Проникновение искусственного интеллекта в нашу повседневность идет стремительными темпами – он не только способен обнаруживать котиков на картинке, но и вести беседу как человек и управлять машиной или БПЛА. Искусственный интеллект может эффективно заменить человека в монотонных повторяющихся операциях, – говорится в пресс-релизе.

На территории Пензенской исправительной колонии №4 был открыт специализированный IT-цех, в котором обучение нейросетей доверили осужденным. Им предоставили все необходимые инструменты – от компьютерного манипулятора типа «Мышь» до шила.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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