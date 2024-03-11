Скандалы: Порвался «Парус»

Почему разоряются некоторые санатории Крыма

Верховный суд Крыма отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело о растрате против бывшего гендиректора санатория «Парус» Светланы Назарычевой. Это процесс — шлейф громкого скандала, который сотряс туротрасль полуострова в 2019 году — тогда уральские бизнесмены, инвестировавшие в здравницу 40 млн рублей, обвинили в рейдерском захвате «Паруса» главу Судебного департамента Крыма Керима Акуева и Назарычеву. «Вершиной беспредела» называла ситуацию и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Сейчас санаторий с видом на легендарное Ласточкино гнездо заброшен. Такая же участь постигла еще одну здравницу, находившуюся на балансе Судебного департамента Крыма — «Фемида». А Керим Акуев, по информации «Известий», в 2023 году оказался в СИЗО, но по другому делу — о взятке. О криминальных хитросплетениях черноморского санкура — в нашем материале.

Опасные инвестиции

Крымский поселок Гаспра — место среди туристов сверхпопулярное. Объяснение простое — именно на его территории находится мыс Ай-Тодор и визитная карточка полуострова — Ласточкино гнездо. А всего в 300 метрах по берегу от знаменитого замка стоят два «Паруса»: в море — скала, а на суше — санаторий с одноименным названием.

Только в отличие от Ласточкина гнезда, туристов здесь не видели уже несколько лет — практически с того момента, как в 2019 году санаторий стал центром скандала с обвинениями в рейдерстве и уголовным делом о растратах на десятки миллионов рублей. Бывшая здравница стоит заброшенной, а бывшие инвесторы пытаются добиться возврата вложенных в ее реконструкцию денег.

Уголовное дело против Светланы Назарычевой — из той же поры. В ноябре 2023 года Ялтинский городской суд Крыма приговорил ее к трем годам колонии по нескольким эпизодам растраты на общую сумму 20 млн рублей. По версии следствия, гендиректор снимала со счета управляющей компании ООО УК «Парус» деньги по договорам займов, оформленных на себя и сотрудников, но обратно деньги не вносила. 22 февраля 2024 года Верховный суд республики отменил приговор и отправил на дело новое рассмотрение. Попытки «Известий» связаться с фигуранткой дела через адвокатов остались без ответа.

Впрочем, для владельцев управляющей компании уголовное дело Назарычевой — лишь один из эпизодов их истории. Которая началась еще раньше — в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Многие из местных санаториев в то время были распределены между республиканскими министерствами и ведомствами. Но часто они находились в аварийном состоянии. Одним из путей восстановления курортной инфраструктуры стало привлечение сторонних инвесторов. При этом здравницы отдавались им не в собственность, а в долгосрочное управление.

Одним из таких инвесторов стал Фонд содействия развитию предпринимательства уральского бизнесмена Бориса Безрукова. В 2014 году он подписал с прокуратурой Республики Крым (именно на баланс этого ведомства перешел «Парус») договор об управлении санаторием.

— На момент подписания договора «Парус» был в достаточно плачевном состоянии и по сути не мог нормально работать. Мы инвестировали в него около 40 млн рублей, — рассказал «Известиям» Борис Безруков.

В 2016 году стороны подписали дополнительное соглашение к договору, по которому его срок составлял 10 лет, и было установлено преимущественное право Безрукова на заключение договора управления санаторием на новый срок. В том же году на должность гендиректора УК была назначена Светлана Назарычева, которую Безрукову посоветовали знакомые.

По утверждению бизнесмена, претензий к работе УК у республиканской прокуратуры не возникало, а сотрудники ведомства отдыхали там на льготной основе.

Но в феврале 2019-го решением правительства Крыма «Парус» передали с баланса прокуратуры на баланс Управления Судебного департамента республики (это ведомство занимается обслуживанием зданий и имущества всех судов). Законность этого решения Борис Безруков не оспаривает, но считает, что его, как владельца управляющей компании, должны были уведомить о смене балансодержателя: тогда бы он до перезаключения договора с новым ведомством накануне сезона не тратил дополнительные деньги на ремонт, покупку медицинского оборудования и лекарств.

А дальше случилось то, что Безруков называет рейдерским захватом — 25 июня 2019 года здание санатория под свой контроль взяли сотрудники ЧОП «Драговит». Свидетелями этого стали отдыхающие, в том числе бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. В своем аккаунте в Twitter она чуть позже напишет: «Вершина беспредела! Рейдеры захватили санаторий «Парус» в Крыму».

Из обращения Бориса Безрукова в прокуратуру Крыма (есть в распоряжении «Известий») следует, что некоторых сотрудников его управляющей компании при этом избили, а многих работников санатория затем уволили задним числом. Позже ведением хозяйственной деятельности объекта занялась другая управляющая компания — «Территория гостеприимства», директором которой стала… Светлана Назарычева.

В беседе с «Известиями» Борис Безруков высказал мнение, что за сменой управляющей команды санатория стоял возглавлявший на тот момент Судебный департамент Крыма Керим Акуев — якобы он был в сговоре с Назарычевой и руководил ее действиями.

— Непосредственно Акуев давал указания на подписание договора с «Территорией гостеприимства», не проведя никакого конкурса или тендера, абсолютно незаконно, — сказал Безруков.

Он добавил, что позднее суд отменил это решение, но все инвестированные в благоустройство и ремонт средства, закупленная техника, мебель и другое имущество пропали.

— Всё это осталось на территории санатория и отошло Судебному департаменту. По моей информации, всё имущество растащили и распродали, а санаторий стоит заброшенный, — пояснил Безруков.

Как напоминание о прежних временах до сих пор работает сайт санатория. Согласно информации на нем, в двух корпусах санатория располагается 154 номера категорий «стандарт», «полулюкс» и «люкс», к услугам отдыхающих — открытый бассейн, медцентр, финская и инфракрасная сауны, массажный кабинет, охраняемый паркинг, экскурсионное бюро, фитобар, кафе и ресторан, игровая площадка и зона анимации.

«Известия» попытались забронировать номера, но менеджеры сервисов по бронированию подтвердили, что санаторий давно закрыт, а информация на официальном сайте неактуальна. В свою очередь в Судебном департаменте Крыма «Известиям» сообщили, что санаторий до сих пор находится в оперативном управлении ведомства.

После событий лета 2019 года Борис Безруков неоднократно обращался в Судебный департамент, прокуратуру Крыма и Федеральную антимонопольную службу, но ответа так и не получил. В частности, в объяснении, данном прокуратуре (есть у «Известий»), предприниматель указал, что Керим Акуев лично «блокировал» обращения потерпевших сотрудников «Паруса» в правоохранительные органы. Среди указанных обращений были заявления о хищении имущества, незаконном увольнении, побоях и рейдерском захвате.

Помимо этого, Безруков сообщил правоохранительным органам о прямых угрозах со стороны Акуева в его адрес.

«Ты что творишь? По-хорошему не понимаешь, по-другому будем разговаривать», — приводит бизнесмен слова Керима Акуева из имеющейся у него аудиозаписи разговора («Известия» ознакомились с ней).

В марте 2021 года Безруков обратился в суд с иском к Судебному департаменту Крыма о взыскании 40 млн рублей причиненного ущерба. Однако исковое заявление не было принято к рассмотрению. Бизнесмен в беседе с «Известиями» рассказал, что поводом для этого послужили различные бюрократические проволочки, в частности непризнание судом факта заключения договора между УК «Парус» и прокуратурой республики.

«Известия» направили запросы в прокуратуру и судебный департамент Крыма с просьбой изложить их позицию по этому конфликту. Представители Судебного департамента сообщили, что обращений Безрукова не получали. Ответ на запрос в прокуратуру на момент публикации не поступил.

Серийный руководитель

Ранее в крымских СМИ активно обсуждалась история еще одного санатория, который находится на балансе судебного департамента Крыма — «Фемида». Эти события также произошли в период, когда ведомством руководил Керим Акуев. Санаторий, располагавшийся в Евпатории, был передан в ведение Судебного департамента в 2014 году. Распоряжение о создании Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Санаторий «Фемида» подписал именно Акуев. Но в 2016 году здравница прекратила свое существование, работников уволили, а всё ценное имущество вывезли. Это следует из публичного обращения сотрудников санатория к президенту Владимиру Путину в 2017 году.

В обращении люди просили президента разобраться с невыплатой им зарплаты. Они подчеркнули, что Акуев не обладал полномочиями на создание ФГБУ и сделал это незаконно, так как право их создания делегировано только правительству РФ. Вследствие этого, по утверждению работников, с момента создания учреждения оно ни разу не было профинансировано из бюджета, а общая задолженность превысила 7 млн рублей. В феврале 2016 года республиканская прокуратура добилась от руководства санатория выплаты 216 сотрудникам 2,1 млн рублей.

Борис Безруков отметил схожесть схем, приведших к закрытию «Фемиды» и «Паруса». Так, управляющей компанией «Фемиды» была назначена «Территория гостеприимства» Светланы Назарычевой. Кроме того, эта компания ранее была зарегистрирована по адресу «Фемиды», следует из базы данных СПАРК.

Сейчас Назарычева находится под подпиской о невыезде и ждет повторного рассмотрения дела о растрате в «Парусе». Примечательная и судьба Керима Акуева. За свою карьеру он успел поруководить четырьмя управлениями судебных департаментов в различных регионах — на Сахалине, в Тверской области, Крыму и Донецкой Народной Республике.

Однако последнее назначение стало для него неудачным — летом 2023 года чиновник был задержан сотрудниками ФСБ по делу о взяточничестве. Об этом изданию рассказал Борис Безруков и добавил, что Акуев, несмотря на новое назначение, продолжал «стричь деньги с Крыма».

Официальные сообщения о задержании Акуева не публиковались. Вместе с тем «Известиям» нашли решение Четвертого кассационного суда, в котором Акуев обжаловал привлечение к дисциплинарной ответственности «за неявку на оперативное совещание». Из решения кассационного суда от 20 сентября 2023 года следует, что Акуев на судебное заседание не явился, так как находится в СИЗО-4 Москвы.

Согласно карточке дела о продлении ареста из базы Мосгорсуда, Акуеву вменили посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Его дело было объединено в одно производство с делом Тагира Рамазанова, которому инкриминировали дачу взятки в особо крупном размере. Из открытых источников «Известия» выяснили, что Рамазанов является кандидатом сельскохозяйственных наук и членом Российской академии естествознания, а также написал диссертацию на тему «Разработка элементов технологии возделывания винограда на крутых склонах при нулевой обработке почвы». Однако фабула предъявленных обоим обвинений, а также сумма взятки неизвестны.

Станислав Кучушев

Оригинал материала: “Известия”