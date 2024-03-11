 

Нейробиолог: кофе с молоком теряет свои антиоксидантные свойства, нутрициолог рассказал какой кофе самый полезный

11.03.2024, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нейробиолог Роберт Лав предупреждает о бесполезности употребления кофе с молоком, поскольку это только ухудшает напиток и мешает получить максимальную выгоду от его потребления. Натуральный кофе содержит полифенолы, химические соединения, которые защищают организм от окисления и замедляют процесс старения.

Кофе без добавления молока благотворно влияет на организм человека, а его присутствие снижает эффективность кофе и делает напиток калорийным, увеличивая риск ожирения и его последствий.

Кофе обладает антиоксидантными свойствами, защищающими клетки организма от воздействия свободных радикалов, которые могут привести к различным заболеваниям. Натуральный кофе содержит ряд важных компонентов, среди которых:

– Хлорогеновая кислота: Этот компонент, содержащийся в кофейных зернах, помогает бороться со свободными радикалами.
– Кофеин: Он также обладает антиоксидантными свойствами и участвует в нейтрализации свободных радикалов.
– Полифенолы: Мощные антиоксиданты, содержащиеся в кофе, оказывают защитное воздействие на клетки организма.

Антиоксиданты в кофе помогают защищать клетки от повреждений и воспалений, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Различные виды кофе имеют разный антиоксидантный профиль: молотый кофе содержит больше питательных веществ, чем растворимый, а зеленый кофе может быть еще более полезным, так как не прошел процесс обжарки, который может уменьшить количество антиоксидантов. Однако, стоит помнить, что вкус зеленого кофе может отличаться.

Исследования на тему антиоксидантных свойств кофе по-прежнему продолжаются, и его положительное воздействие на здоровье человека остается в центре внимания научного сообщества.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / 9to5Mac: в iOS 18 появится режим слухового аппарата для AirPods Pro

11.03 / 9to5Mac: Apple разрешит удалять Safari с iPhone в Европе

11.03 / Опыт технологической экспансии на близкие рынки признан удачным с оговорками

11.03 / Скандалы: Конфискованная яхта Керимова пойдет с молотка

11.03 / ГИБДД: в каждом третьем автомобиле, разбивающемся в ДТП, нет святых образов

11.03 / Скандалы: Объединяй и действуй

11.03 / Российские заключённые займутся обучением нейросетей

11.03 / Скандалы: Порвался «Парус»

11.03 / Мнение: Про эксплуатацию при капитализме – наглядно

11.03 / Мнение: Молдавская весна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика