Нейробиолог: кофе с молоком теряет свои антиоксидантные свойства, нутрициолог рассказал какой кофе самый полезный

Нейробиолог Роберт Лав предупреждает о бесполезности употребления кофе с молоком, поскольку это только ухудшает напиток и мешает получить максимальную выгоду от его потребления. Натуральный кофе содержит полифенолы, химические соединения, которые защищают организм от окисления и замедляют процесс старения.

Кофе без добавления молока благотворно влияет на организм человека, а его присутствие снижает эффективность кофе и делает напиток калорийным, увеличивая риск ожирения и его последствий.

Кофе обладает антиоксидантными свойствами, защищающими клетки организма от воздействия свободных радикалов, которые могут привести к различным заболеваниям. Натуральный кофе содержит ряд важных компонентов, среди которых:

– Хлорогеновая кислота: Этот компонент, содержащийся в кофейных зернах, помогает бороться со свободными радикалами.

– Кофеин: Он также обладает антиоксидантными свойствами и участвует в нейтрализации свободных радикалов.

– Полифенолы: Мощные антиоксиданты, содержащиеся в кофе, оказывают защитное воздействие на клетки организма.

Антиоксиданты в кофе помогают защищать клетки от повреждений и воспалений, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Различные виды кофе имеют разный антиоксидантный профиль: молотый кофе содержит больше питательных веществ, чем растворимый, а зеленый кофе может быть еще более полезным, так как не прошел процесс обжарки, который может уменьшить количество антиоксидантов. Однако, стоит помнить, что вкус зеленого кофе может отличаться.

Исследования на тему антиоксидантных свойств кофе по-прежнему продолжаются, и его положительное воздействие на здоровье человека остается в центре внимания научного сообщества.