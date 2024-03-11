Китай торгует с растущим профицитом

В начале 2024 года китайские торговые показатели оказались выше ожиданий. Экспорт увеличился на 7,1%, достигнув $528 миллиардов, а импорт на 3,5%, достигнув $402,85 миллиарда. Это привело к увеличению сальдо торговли на 20,5%. Аналитики, ожидавшие роста экспорта на 1,9% и импорта на 1,5%, были приятно удивлены.

Оборот торговли между Китаем и Россией также вырос на 9,3%, достигнув $37 миллиардов. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 12,5%, а импорт из РФ увеличился на 6,7%, хотя сальдо в пользу РФ сократилось на 5,8%.

В то же время, данные о торговле в 2024 году от ФТС и Банка РФ еще не опубликованы. Однако мониторинг финансовых потоков Центрального банка показал, что объем поступлений от экспортного спроса был ниже среднего за четвертый квартал прошлого года. Основной причиной этого стало снижение добычи нефти и газа, отражающее падение экспортных цен в конце 2023 года.

Китайский импорт нефти в январе—феврале вырос на 5,1% год к году.

Отмечается также, что рост китайского экспорта затронул США. Поставки в США увеличились на 5%, в то время как импорт из США в Китай сократился на 9,7%. Это свидетельствует о высоком спросе в американской экономике, что подтверждают данные рынка труда. Создание новых рабочих мест в феврале превысило данные января. Однако рост зарплат постепенно замедляется, а уровень безработицы немного вырос.