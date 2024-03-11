Мнение: О добивающем ударе… Опять Россию нагнули?

У всего есть своя цена. У любого решения. Не надо бы забывать об этом.

Помните, как ещё в преддверии «украинского кризиса», когда казалось, что удастся проскочить по тонкому льду, президент #США Джо #Байден честно предупреждал: если Россия решится, ей придётся «заплатить высокую цену»?

Русская душа, конечно, отвергает такой «торгашеский» подход. Но независимо от этого, «свою цену» Россия платит. В том числе тем, что приходится прогибаться. И вот, её опять нагнули.

По утверждению международных экспертов, Россия опустилась со второго на третье место по экспорту вооружений. А Соединённые Штаты продолжают наращивать свою долю мирового рынка экспорта вооружений, в то время как российские показатели падают. К такому выводу пришли эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). По их подсчетам, Россия уже больше не является вторым после #США экспортёром оружия: ее «якобы» впервые обогнала Франция. Однако власти РФ настаивают, что спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается.

Очередной доклад SIPRI о мировом рынке экспорта вооружений и военной техники сравнивает 2019–2023 годы с 2014–2018 годами на рынке военных поставок. По мнению экспертов шведского тинк-тэнка, лидером по экспорту вооружений на протяжении этих десяти лет оставались США. Более того, они смогли нарастить свою долю рынка с 34% до 42%. В количественных показателях поставки вооружений из Америки увеличились на 17%. В 2019–2023 годах США поставляли вооружения в 107 государств — это больше, чем за любой предыдущий пятилетний период, и намного больше, чем у любого другого экспортёра оружия.

Значительная часть экспорта американских вооружений приходится на боевые самолёты. По подсчетам SIPRI, в 2019–2023 годах США поставили за рубеж 420 боевых самолётов, из них 249 — истребители F-35, которые были проданы в общей сложности 10 государствам и составили 24% от общего объёма экспорта вооружений США. На ближайшие годы у США есть заказы еще на 1071 боевой самолёт, из которых 785 — это F-35. В общем, на вооружении ВСУ эти боевые машины вряд ли появятся.

Второй важный момент. В период с 2014–2018 по 2019–2023 годы экспорт оружия Франции увеличился на 47%, и, как сказано в докладе, она впервые стала вторым крупнейшим экспортёром оружия, «чуть опередив Россию». Правда, при этом во включённой в обзор инфографике напротив обеих стран стоит цифра «11% от глобального рынка». Наибольшая доля экспорта вооружений Франции, 42% пришлась на государства Азии и Океании, а ещё 34% — на страны Ближнего Востока. Крупнейшим импортёром французского оружия была Индия, на долю которой пришлось почти 30%. Рост французского экспорта вооружений был обусловлен в основном поставками боевых самолётов, прежде всего истребителей Dassault Rafale, в Индию, Катар и Египет. Всего же Франция продает вооружения в 66 стран.

А вот российский #экспорт вооружений в период с 2014–2018 по 2019–2023 годы, по оценке SIPRI, сократился на 53%. Особенно «стремительным» падение, как сказано в докладе, было в последние пять лет. Если в 2019 году Россия экспортировала «заметные объёмы вооружений» в 31 страну, то в 2023-м — в 12 стран. Американские санкции сказались. «Низкий объём ожидаемых поставок основных видов вооружений из России позволяет предположить, что российский экспорт вооружений, скорее всего, останется значительно ниже уровня, достигнутого в 2014–2018 годах, по крайней мере в краткосрочной перспективе»,— сказано в обзоре SIPRI.

Российские чиновники оспаривают это, ссылаясь на «непубличный» характер некоторых договоров в условиях санкций. Но также очевидно, что сейчас российский ОПК работает на одну цель. И это не экспорт вооружений.

Итак, на рынке газа — нагнули. На рынке нефти — нагнули. На рынке вооружений – и то нагнули. Везде потеряны объёмы выручки и доли рынка. А ведь это — самые существенные статьи валютных доходов РФ.

Цена уплачена и будет платиться ещё долго.

Что дальше?

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