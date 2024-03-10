В Госдуме создали комиссию по расследованию злодеяний наполеоновских войск в России в 1812 году

Государственная дума поддержала инициативу патриотического движения «Двуглавый орёл — Красная звезда» о создании межведомственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний французских оккупантов в России в ходе Отечественной войны 1812 года.

В состав нового органа войдут порядка 100 человек — ведущие российские политики, историки, журналисты, архивисты, библиотекари, специалисты по уголовному и международному праву.

– Злодейства, которые творил Бонапарт на нашей земле, ужасают и требуют чёткой юридической оценки и компенсации. Убеждён, что по итогам работы комиссии Парижу будет предъявлен счёт на сотни миллиардов евро, – сказал глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В ближайшее время будет запущена горячая линия, позвонив на которую, россияне смогут сообщить о фактах военных преступлений французов в 1812 году и подать заявку на компенсацию материальных издержек и моральных страданий. Также планируется выпустить несколько документальных фильмов о наиболее резонансных случаях нарушения правил ведения войны Наполеоном, и внести соответствующие изменения в школьную программу по истории.

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