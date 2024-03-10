Неожиданный визит Илона Маска на презентации сериала Fallout вызвал разногласия на выставке SXSW

Илон Маск, глава X (Twitter) и компании SpaceX, неожиданно явился на презентации сериала Fallout, проводимой Amazon на выставке SXSW. Однако его визит не вызвал единодушия во мнениях посетителей стенда. Информацию об этом передает издание Deadline.

По сообщению Deadline, Маск вошел в зал, где проходила презентация, спустя несколько мгновений после окончания трейлеров и первых 15 минут шоу. Без лишней помпы бизнесмен поздоровался с обращающими на него внимание посетителями выставки, а затем направился исследовать тематические стенды.

Согласно Deadline, для знатоков мирской хроники внезапный приход Маска на презентацию сериала не стал особым сюрпризом. Ведь глава X и основатель SpaceX давний друг шоураннера Fallout, Джонатана Нолана.

Отмечается, что реакция пользователей соцсетей на прибытие Маска была разной. Некоторые посетители выставки SXSW посчитали, что бизнесмен отвлек внимание от предстоящей премьеры сериала.

“Вечеринка Fallout на SXSW была классной. До тех пор, пока не появился этот парень”, – написал пользователь под ником JasonKauz, прикрепив фотографию Маска.

Сериал Fallout выйдет на стриминговой платформе Amazon 11 апреля 2024 года. Ранее топ-менеджер Bethesda анонсировал игру Fallout 5.