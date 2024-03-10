 

Новый флагман Motorola Edge 50 Pro: Характеристики и Ожидания

10.03.2024, 19:15, Разное
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Издание Android Headlines представило первые промо-изображения и характеристики нового флагманского смартфона Motorola Edge 50 Pro. В США и Китае этот аппарат может выйти под названиями Motorola Edge+ и Motorola X50 Ultra соответственно.

Этот смартфон будет доступен в трех цветах: фиолетовом, черном и серебристо-белом. Он обладает 6,7-дюймовым изогнутым экраном с частотой обновления до 165 Гц.

Производительность устройства обеспечивается процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm и 12 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, с поддержкой проводной зарядки мощностью до 125 Вт и беспроводной до 50 Вт.

Смартфон оснащен тройной камерой на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1,4, широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 13 мм и телеобъектив с фокусным расстоянием 73 мм, обеспечивающий шестикратный зум. Также заявлены лазерная автофокусировка и оптическая стабилизация изображения.

Предполагается, что в Европе и США анонс Motorola Edge 50 Pro состоится 3 апреля 2024 года.


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