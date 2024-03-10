Мнение: Ленин забрал у народа апельсины и лампочки

1. В Российской Империи апельсины были популярным недорогим лакомством для городского населения (ссылка). После революции народ сильно обеднел, апельсины стали деликатесом для блатных. Блогер blog-10101 приводит график импорта цитрусовых в Россию/СССР, а также, по второй ссылке, соответствующую статистику (ссылка 1, ссылка 2).



Позже в Грузии развернули собственное массовое производство цитрусовых, что было серьёзным достижением. Однако к 1938 году оно покрывало дореволюционный импорт лишь на 50%, а к 1956 году – на 80%. В принципе, разница между 100% и 80% не так велика, однако искорёженная распределительная система развитого социализма не позволяла вот так просто пойти в магазин чтобы купить килограмм апельсинов. Из-за этого многие советские граждане впервые попробовали апельсины только после распада СССР.

2. Собственные апельсины Российская Империя почти не выращивала, так как для нашего климата больше подходили другие культуры. В целом, однако, наше сельское хозяйство было на высоте. Валерий Кшевин пишет в комментариях (ссылка):



Российская Империя была одним из европейских лидеров по обеспечению сельскохозяйственными животными. Количество лошадей на 100 жителей: Россия — 19,7, Британия — 3,7, Австро-Венгрия — 7,9, Германия — 4,9. Франция — 5,8, Италия — 2,8. Единственная европейская страна, соперничающая с Россией — Дания. Там на 100 человек приходилось 20,5 лошадей. В целом обеспеченность лошадьми была на уровне США. Так что трактора были не особенно нужны в то время.

По крупному рогатому скоту Россия не была лидером — скорее, крепким середняком. В среднем на 100 жителей Российской Империи приходилось 29,3 голов крупного рогатого скота. В Австро-Венгрии — 30,5, в Британии — 26,1, в Германии — 30, в Италии — 18, во Франции — 32,1, в США — 62,2. То есть дореволюционная Россия была вполне достойно обеспечена крупным рогатым скотом.

По овцам Россия тоже крепкий середняк: показатели не лучшие, но далеко и не худшие. В среднем — 44,9 овец и баранов на 100 человек. В Австро-Венгрии это число составляло 19,9, в Британии — 60,7, в Германии — 7,5, в Италии — 32,3, во Франции — 30,5, в США— 49,8 овец на сто человек.

Лишь в свиноводстве и козоводстве Россия в значительной степени отставала от других стран, впрочем, и здесь средний уровень не уступает французскому или британскому.

Один из важнейших показателей в сельском хозяйстве — это урожайность. Как с ней обстояли дела в Российской империи? Если верить книге «Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции» русского учёного-экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева, то урожайность в пудах с одной крестьянской десятины начиная с 1861 год по 1910, увеличилась на 48%. Учёный пишет: «Фактором, определяющим производство хлебов, является движение их урожайности. Движение урожайности определяется, с одной стороны, социально-экономическими причинами, с другой — причинами естественно-климатическими. Поскольку мы обратим внимание на первые, мы должны констатировать факт постепенного возрастания урожайности. Под знаком этого возрастания проходят и последние 10-15 лет перед войной.»

И ещё от себя. Величие РИ в том, что народы её населявшие смогли создать в крайне неблагоприятных климатических условиях величайшее государство. Зона вечной (многолетней) мерзлоты, покрывает около 11 млн км2, или 65% площади нашей страны. Это они, наши предки и цари, обустроили территорию, которую присвоили себе большевики.

Добавлю к этому, что эпоху тракторов в мире отсчитывают от 1917, когда в США начали массовый выпуск тракторов Фордзон. Поэтому до 1917 большого количества тракторов в Российской Империи и не могло быть: в то время на полях по всему миру работали или лошади, или локомобили.

3. С электричеством после революции также стало значительно хуже, а вместо массовой автомобилизации города столкнулись с проблемой навоза, который в условиях ленинской разрухи перестали вовремя убирать (ссылка):



«…Городские власти сталкивались и с проблемой очистки улиц города от продуктов жизнедеятельности лошадей. На заседании городского комитета по трудовой повинности 29 марта 1920 г. положение города было признано катастрофическим «в смысле его загрязнения нечистотами и навозом, что препятствует всякой езде на лошадях».»

Статья Функционирование городского хозяйства Вятки в 1918-1922 гг. П. Н. Шарабаров.

«…В течение декабря 1917 г. большинство учреждений города охватила забастовка служащих, сопровождавшаяся массовыми погромами городского имущества: были испорчены водопровод, телефон и телеграф, в ряде мест оборваны электропровода, выведена из строя главная машина.

Вятчане молодой советской республики были знакомы и с вопросом перехода на энергосберегающие лампочки. Только в то время экономичными называли лампы накаливания, так как они потребляли энергии в 3,5 раза меньше традиционных более дешевых угольных лампочек. 30 октября 1920 г. при президиуме горсовета состоялось совещание, на котором указывалось на необходимость изъятия у граждан угольных лампочек как требующих большого количества энергии. Лампы накаливания очень высоко ценились, были буквально наперечёт. Одна лампочка за свою эксплуатацию могла сменить несколько домов и учреждений, источники света сдавали в аренду. Так, осенью 1920 г. президиум горсовета предлагал заведующему электротеатром «Колизей» сдать пять электрических лампочек, взятых им во временное пользование.

Напомню, что знаменитый «ленинский» план ГОЭЛРО по электрификации страны всего лишь вернул её на достигнутый до революции уровень (ссылка):

Дело в том, что группа инженеров-разработчиков плана ГОЭЛРО провела определенную работу по сбору соответствующих данных за 1916 год. Ясно, что мотива преувеличивать дореволюционные показатели у них не было, и быть не могло. Скорее наоборот. Более того, их цифры относятся не ко всей стране, а к следующим регионам: Северо-запад, Центральный промышленный район, Приволжский район, Урал и Донбасс. Так вот, даже такая, неполная статистика показала выработку электроэнергии за 1916 год на уровне 4,73 млрд кВт*час. Это примерно уровень Англии, и больше, чем во Франции, Италии и Японии.



Для сравнения в 1928 году СССР выработал (опять же по советским официальным данным) 5 млрд кВт*час. По сути, в 1928 году план ГОЭЛРО лишь вывел нашу страну на дореволюционный уровень.