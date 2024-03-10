 

Голосующие через ДЭГ смогут сдать биометрию в ЕБС, не вставая с дивана

10.03.2024, 17:33, Разное
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Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) – компания «Центр биометрических технологий» – совместно
с ЦИК представила специальное расширение для системы дистанционного
электронного голосования (ДЭГ), посредством которого избиратели смогут сдать свою
биометрию, непосредственно по месту голосования.

Всем желающим настоятельно предложат добоовольно передать свою биометрическую информацию (голос и изображение лица) в систему ЕБС путем
конклюдентного действия – простановки любых галочек в электронном бюллетене.

«Эта технология обеспечит неизменность отданного голоса и закрепление его за
конкретным избирателем после его биометрической идентификации посредством ЕБС», – рассказали об инновации в пресс-службе оператора.

В будущем граждане, сдавшие биометрию, смогут автоматически сконвертировать свои валютные и рублёвую вклады в банках в более надёжную валюту – цифровой рубль. Для этого будет достаточно подмигнуть
смартфону при использовании Федерального портала Госуслуги, что уже одобрено оператором цифрового рубля – Банком России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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