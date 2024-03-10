 

Кардиолог Бокерия предупредила о вреде сахара для сосудов

10.03.2024, 17:02, Разное
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Кардиолог Ольга Бокерия предупредила о серьезной угрозе, которую несет за собой избыточное потребление сахара, часто скрытого в продуктах.

Доктор Бокерия призвала исключить из него продукты с переработанным сахаром – в основном, из промышленного производства. Это касается выпечки, пирожных, конфет и сахара, добавляемого в чай и другие напитки. Его постоянное присутствие в рационе может привести к повреждению внутренних стенок сосудов и способствовать развитию опасных заболеваний.

Сахар, потребляемый в избытке и в переработанной форме, может привести к повреждению сосудов, гибели нервных окончаний, а также увеличить риск развития онкологии, аутоиммунных заболеваний, диабета и ожирения, поделилась специалист в Telegram.

Врач также отметила, что высокие дозы сахара могут быть скрытыми в различных продуктах, таких как соусы, йогурты, консервы, готовые салаты и маринады. Покупая продукты, важно внимательно изучать их состав, чтобы убедиться, что в них нет скрытого сахара.

Бокерия также подчеркнула, что даже фрукты, несмотря на свою полезность, следует употреблять в умеренных количествах и не на голодный желудок. Избыточное потребление фруктозы может негативно сказаться на работе поджелудочной железы и печени.


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