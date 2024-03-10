Маникюр на март: 10 самых красивых дизайнов с учетом весенних тенденций

Просмотрев предложения по дизайну маникюра, представленные на подиумах, а также публикации в социальных сетях, можно определить, какие тренды в сфере нейл-дизайна будут преобладать весной 2024 года. Этот сезон наполнен как беспрецедентными по своему стилю новинками, выделяющимися своей утонченностью, так и традиционными вариантами — надежными союзниками для тех, кто предпочитает осторожность.

Какие цвета ногтей в тренде в этом марте

Коричневые и красные оттенки лаков все еще будут популярны, хотя им составят компанию светлые (или даже прозрачные) тона, поскольку минимализм продолжит стоять во главе угла. Кроме того, темные синие, серо-зеленые и серо-коричневые оттенки обещают возглавить список тенденций в нейл-дизайне этого сезона. Разумеется, не стоит забывать, что сейчас на пике популярности находятся хромированные покрытия.

Помимо модных оттенков повсеместно заявит о себе маникюр с 3D-эффектом. Оригинальный и изысканный дизайн покорит сердца модниц (см. главное фото).

Зеленый

Хотя у этого цвета есть как сторонники, так и противники, это очень перспективный вариант для 2024 года — яркий и универсальный оттенок, который будет актуален при наступлении тепла.

Индиго

Классический цвет который с давних пор пользуется успехом. Темно-синие лаки – отличный выбор. Без сомнений, этот оттенок будет доминировать в 2024 году.

Балеткор

Есть маникюр, способный украсить любой наряд, и стиль балеткор служит тому примером. Молочное, блестящее, перламутровое покрытие особенно подходит тем девушкам, чей вкус столь же тонок, сколь и изящен.

Серебристый хром

Подчеркните свой самый смелый образ, добавив лак со специализированными хромированными порошками. И если он будет серебристого оттенка, совсем хорошо, ведь серебро — один из наиболее востребованных цветов этого сезона.

Многослойный маникюр

Наслоение, то есть техника создания маникюра с использованием нескольких слоев лака, будет популярно как никогда. Дайте волю своему воображению, найдите ключи, помогающие раскрыть вашу творческую сущность.

Минималистичный френч

Вряд ли можно представить более элегантную и простую версию французского маникюра, чем эта. Крошечные акценты украсят самые скромные руки в этом году.

Брауни

Коричневая цветовая гамма продолжает набирать популярность. Такие оттенки, как телесный, шоколадный или кофейный, покорят сердца самых элегантных и утонченных представительниц прекрасного пола в 2024 году. Эта классика идеально подойдет тем, кто предпочитает традиционные варианты, но при этом не хочет выбирать исключительно естественные цвета.

Красный/бордо

Мало какие оттенки могут сравниться по универсальности и актуальности с красными или бордовыми. Маникюр, выполненный в этих оттенках, – беспроигрышный вариант, независимо от возраста. Они придают изюминку любому образу, будь то повседневный или для особого случая.

Для хмурого дня

Не знаете, какой маникюр сделать, если за окном пасмурно? Серо-коричневые тона идеальны для тех дней, когда вы не хотите выделяться. Нейтральные оттенки покорят женщин любого возраста.