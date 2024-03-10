MacRumors: Apple представит еще 3 компьютера на чипе M3 до конца года

Apple в начале марта представила новые ноутбуки MacBook Air, оснащенные чипом M3. Портал MacRumors сообщает, что к концу текущего года компания планирует обновить еще три своих компьютера.

Во второй половине 2024 года, возможно, на летней конференции WWDC, Apple представит два новых компьютера. Среди них мини-ПК Mac Studio с чипами M3 Max и M3 Ultra, а также системный блок Mac Pro, который будет работать на базе чипа Apple M3 Ultra.

Характеристики чипа M3 Max уже известны по ранее выпущенным ноутбукам компании. Что касается M3 Ultra, о нем пока мало информации. Ожидается, что этот чип будет изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу N3E от TSMC. Apple M3 Ultra будет иметь вдвое больше компонентов, чем версия M3 Max, включая до 32 ядер CPU и 80 ядер GPU.

Также ожидается, что в течение 2024 года или в начале 2025 года Apple выпустит обновленную версию Mac mini на базе существующих чипов Apple M3 и M3 Pro. Этот компьютер, за исключением нового процессора, вряд ли будет сильно отличаться от предшественника.