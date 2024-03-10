Мнение: Артемий и либертарианство

Известный красноярский юрист Денис Сапрыгин комментирует в ФБ последние бракоразводные трудности известного дизайнера и ярого патриота РФ:

“«У меня теперь в паспорте стоит штамп о разводе», — рассказал Лебедев. По словам дизайнера, во время бракоразводного процесса он также выяснил, что брачные договоры в России работают не так, как он это себе представлял. «Брачный договор можно опрокинуть как нехуй делать, потому что в нашей стране с недавних пор это филькина грамота», — заверил он. Лебедев пояснил, что суд может признать условия брачного договора неудовлетворительными для одной из сторон.

То есть не получается оставить жену с 6 (шестью) детьми без денег?

Брачный договор составил, жену уговорил подписать, а все равно не выходит.

Вот досада.

Давайте посочувствуем Артемию, как тяжело ему приходится в этой жизни.

Интересно, есть какая-то ипостась, в которой Татьяныч не был бы прям полным, монолитным куском говна? (ДЕНИС САПРЫГИН)

Поучительная во всех смыслах история. А то вот тут многие меня спрашивают – что такое жлобство и почему я плохо отношусь к либертарианству. По-моему, в ней ответ на оба вопроса. Что такое жлобство мы видим на примере дивного Артемия, а с точки зрения либертарианства он был бы абсолютно прав – ибо незыблемость договора, невмешательство государства в личные дела и т.п.

UPD. Поискал в сети фотки Лебедева с его то ли 6, то ли 10 детьми – ни одной ни нашел. Видимо, зачистили пространство.