Мнение: А вот еще предвыборный ролик!

Так сказать, родоначальник жанра, печально известный и многократно заклейменный “Гей на передержке”. То есть это то, что путинцы под руководством того же Кириенко усердно слабали к предыдущим выборам Путина – 2018 года. Я решил освежить в памяти (тем более что там прекрасный Бурунов)… И первая же страшилка в том ролике – что б вы думали? Страшный стук в дверь ранним утром с угрозой ее выломать, а когда открываешь – на пороге военные с автоматами, которые говорят “мы забираем тебя в армию по мобилизации!” Вот, типа, что будет, если ты не проголосуешь за Путина, скотина!

Дивно, дивно… Там еще Бурунов смешно пытается отбрехаться, мне, мол, уже 52 года. В 2022 ему б это не помогло.