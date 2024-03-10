Мнение: О бакалейщиках и кардинале… С кем Макрон в поход собрался?

Ну вот и начинает вырисовываться новая антироссийская военная коалиция под водительством Франции. Едва только французский президент Эмманюэль Макрон заявил о потенциальной готовности направить войска для помощи Украине, как его тут же поддержали. Всей группой.

Точнее, целой группой стран.

«Не может быть никаких «но». Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины», — хором завопили они. И новый альянс сложился.

Франция создает альянс стран, готовых к потенциальной отправке войск на Украину, Париж поддержали прибалты. Об этом пишет Politico, комментируя визит главы МИД Франции Стефана Сежурне в Литву, где он встретился с коллегами из прибалтийских государств и Украины. Дипломаты обсудили военную помощь Киеву, в том числе потенциальную отправку западных военных на Украину.

Стефан Сежурне заявил, что способ, каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а #Россия не может «указывать» или «устанавливать красные линии». Он не раз упомянул операции по разминированию как возможность размещения военных, отмечая, что это «может означать наличие некоторого персонала, [но] не для ведения боевых действий». Мол, это ведь не может означать участия НАТО в войне: это всего лишь гуманитарные миссии.

Главы МИД стран Прибалтики похвалили Францию за «нестандартное мышление», сообщает Politico. «Не может быть никаких «но». Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Но тут на ум приходит вопрос генералиссимуса Иосифа сталина «А сколько у них дивизий?».

Вооружённые силы Эстонии — 7200 человек. Латвии — 4500 + 8000 чел. «теробороны». Литвы — 12-13 тыс. чел. плюс «резервисты» с опытом военной службы полтора-два месяца. Серьёзная лопомога французам. Зато сколько пафоса!

Говорят, не исключает отправки своих военных на Украину и Польша, глава МИД которой Радослав Сикорский заявил, что высоко оценивает такую инициативу. Вместе с тем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш до этого заявил, что «Войска польского не будет на Украине». Так что тут — бабушка надвое сказала. Может, и соскочат.

А вот серьёзные люди не так решительны в риторике. Хотя Германия на сегодняшний день является крупнейшим европейским поставщиком военной помощи Украине, она отказалась отправлять Киеву даже крылатые ракеты большой дальности Taurus. Что уж тут говорить о людях. #США также исключают появление своих военных на украинской земле. По крайней мере, до окончания нынешней фазы конфликта.

Словом, чем мельче шавка, тем громче её лай. А волкодавы — безмолвствуют.

Ну и сама Франция, несмотря на ядерный статус, далеко не овчарка…

Вот так посмотрит Париж, кто на его стороне, и…

Что с этим видением станет делать?

Чем сердце успокоится?

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