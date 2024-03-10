Мнение: Гениально!!
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“На нашу землю пришёл пиздец.
Мы дружно идём ко дну.
Гагарин, какой же ты молодец,
Что улетел на Луну.
Тогда мы не поняли этот шаг –
Гадали: зачем, с чего?..
Но тебе подвернулся прекрасный шанс
И ты не профукал его.
Про этот супер-секретный полёт
Знали опальный Хрущёв,
Генеральный конструктор Сергей Королёв
И дочка с женой ещё.
Они той ночью на космодром
Проводили тебя вчетвером.
Взлетела ракета под грозный гром
И пропали Земля и дом.
Огонёк ракеты растаял вдали.
Начался великий улёт.
И сказал Королёв: “Его мы спасли.
А с нами – уж как пойдёт…”.
Десятилетья прошли чередой.
Кромешный пиздец в стране.
И только Гагарин всегда молодой
Живёт себе на Луне».
Источник: Размышления вольного социолога
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