Мнение: Гениально!!

“На нашу землю пришёл пиздец.

Мы дружно идём ко дну.

Гагарин, какой же ты молодец,

Что улетел на Луну.

Тогда мы не поняли этот шаг –

Гадали: зачем, с чего?..

Но тебе подвернулся прекрасный шанс

И ты не профукал его.

Про этот супер-секретный полёт

Знали опальный Хрущёв,

Генеральный конструктор Сергей Королёв

И дочка с женой ещё.

Они той ночью на космодром

Проводили тебя вчетвером.

Взлетела ракета под грозный гром

И пропали Земля и дом.

Огонёк ракеты растаял вдали.

Начался великий улёт.

И сказал Королёв: “Его мы спасли.

А с нами – уж как пойдёт…”.

Десятилетья прошли чередой.

Кромешный пиздец в стране.

И только Гагарин всегда молодой

Живёт себе на Луне».