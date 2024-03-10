 

Мнение: Гениально!!

10.03.2024, 2:55, Разное
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“На нашу землю пришёл пиздец.
Мы дружно идём ко дну.
Гагарин, какой же ты молодец,
Что улетел на Луну.

Тогда мы не поняли этот шаг –
Гадали: зачем, с чего?..
Но тебе подвернулся прекрасный шанс
И ты не профукал его.

Про этот супер-секретный полёт
Знали опальный Хрущёв,
Генеральный конструктор Сергей Королёв
И дочка с женой ещё.

Они той ночью на космодром
Проводили тебя вчетвером.
Взлетела ракета под грозный гром
И пропали Земля и дом.

Огонёк ракеты растаял вдали.
Начался великий улёт.
И сказал Королёв: “Его мы спасли.
А с нами – уж как пойдёт…”.

Десятилетья прошли чередой.
Кромешный пиздец в стране.
И только Гагарин всегда молодой
Живёт себе на Луне».

Источник: Размышления вольного социолога


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