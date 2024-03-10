Мнение: О подставе для Украины… Пора поднимать белый флаг?

Римский первосвященник смог подняться над собой и таки урезать правду-матку. Он предложил Украине «стать сильнее». И теперь украинцы проклянут его, наверное. Или анафеме предадут.

Хотя — за что, собственно?

За слово пастыря и слово правды?

Тот, кто способен признать поражение, «поднять белый флаг» и начать переговоры — сильнее. Об этом заявил Папа римский Франциск, говоря об украинском кризисе в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав… Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут “не так”, вам нужно иметь смелость вести переговоры», — сказал понтифик.

Он отметил, что переговоры необходимо вести «вовремя», и указал, что ряд стран, в частности Турция, предлагали посредничество в переговорах России и Украины. «Не стыдитесь вести переговоры до того, как все станет хуже… Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество, чтобы не довести страну до самоубийства», — считает Папа римский.

Собственно, а что не так сказал Франциск?

Ну и для полноты картины.

Буквально позавчера турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести новый мирный саммит с участием Киева и Москвы. Однако Владимир Зеленский выступил против участия России, допустив, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира». Ну, в его мечтах российскую делегацию под конвоем вводят в зал заседаний, и он тыкает указкой в папку с Актом о полной и безоговорочной: «Здесь подпишите!».

Химера, наверное.

Но сколько людей должны ещё заплатить своими жизнями за химеру одного мелкого наполеончика?

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