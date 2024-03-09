Рупор кремлевской пропаганды: Зачем в США завозят мигрантов
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Зачем в США завозят мигрантов
«Большинство американцев не знают, что в настоящее время при переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства!
Демократы в Сенате только что единогласно проголосовали за отмену поправки, которая прекратила бы подсчет нелегалов при распределении мест в Конгрессе и голосов коллегии выборщиков (президентских).
Поскольку нелегалы в основном живут в штатах демократов, и Палата представителей, и президентские голоса сдвигаются на приблизительно 5% влево, что достаточно для изменения всего баланса сил!
Это одна из главных причин того, почему администрация Байдена оставляет рекордное число нелегалов и проводит так мало депортаций»
Именно поэтому демократы так ревностно берегут хаос на южной границе и не соглашаются ужесточить миграционное законодательство в обмен на поддержку Украины.
(с) Илон Маск
Поэтому и не могут договориться по схеме граница/Украина.
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Источник: Colonel Cassad
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