Рупор кремлевской пропаганды: Зачем в США завозят мигрантов

Зачем в США завозят мигрантов

«Большинство американцев не знают, что в настоящее время при переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства!

Демократы в Сенате только что единогласно проголосовали за отмену поправки, которая прекратила бы подсчет нелегалов при распределении мест в Конгрессе и голосов коллегии выборщиков (президентских).

Поскольку нелегалы в основном живут в штатах демократов, и Палата представителей, и президентские голоса сдвигаются на приблизительно 5% влево, что достаточно для изменения всего баланса сил!

Это одна из главных причин того, почему администрация Байдена оставляет рекордное число нелегалов и проводит так мало депортаций»

Именно поэтому демократы так ревностно берегут хаос на южной границе и не соглашаются ужесточить миграционное законодательство в обмен на поддержку Украины.

(с) Илон Маск

Поэтому и не могут договориться по схеме граница/Украина.

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