 

Рупор кремлевской пропаганды: Житель района Ламбет

09.03.2024, 21:14, Разное
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Житель района Ламбет

Продолжается хождение экс-губернатора Севастополя Овсянникова по чертогам британского правосудия.

Две недели назад у сбежавшего из России бывшего чиновника внезапно обнаружили британский паспорт (когда успел?) и освободили под залог обязав носить электронный браслет и ежедневно отмечаться в полицейском участке.

Затем он пытался убедить суд не разглашать место своего проживания утверждая, что за ним охотятся российские спецслужбы. Суд ответил, что ему (суду) плевать. В ходе слушаний было объявлено, что Овсянников проживает в районе Ламбет на юге Лондона. Белгравию бедняга не потянул.

Защиту Овсянникова в суде ведёт адвокат Тоби Кэдмен, который в 2022 году вступил в Ассоциацию адвокатов Украины. А судья и вовсе открытый педераст, и прожжённый гей-активист.
В общем Освянников попал прямо туда куда так хотел попасть. В самую мякотку либеральных ценностей.

@mardanaka – цинк

Овсянников оказался просто эталонным мудаком.

Источник: Colonel Cassad


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