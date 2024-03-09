Рупор кремлевской пропаганды: Житель района Ламбет
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Житель района Ламбет
Продолжается хождение экс-губернатора Севастополя Овсянникова по чертогам британского правосудия.
Две недели назад у сбежавшего из России бывшего чиновника внезапно обнаружили британский паспорт (когда успел?) и освободили под залог обязав носить электронный браслет и ежедневно отмечаться в полицейском участке.
Затем он пытался убедить суд не разглашать место своего проживания утверждая, что за ним охотятся российские спецслужбы. Суд ответил, что ему (суду) плевать. В ходе слушаний было объявлено, что Овсянников проживает в районе Ламбет на юге Лондона. Белгравию бедняга не потянул.
Защиту Овсянникова в суде ведёт адвокат Тоби Кэдмен, который в 2022 году вступил в Ассоциацию адвокатов Украины. А судья и вовсе открытый педераст, и прожжённый гей-активист.
В общем Освянников попал прямо туда куда так хотел попасть. В самую мякотку либеральных ценностей.
@mardanaka – цинк
Овсянников оказался просто эталонным мудаком.
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Источник: Colonel Cassad
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