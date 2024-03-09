Ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge с чипом Snapdragon X Elite и Windows: новая модель на подходе

На портале WindowsLatest появилась информация о неизвестной модели ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge, замеченной в базе бенчмарка Geekbench. Этот ноутбук получил 2706 баллов в одноядерном и 12 646 баллов в многоядерном тесте. В его основе лежит чип Snapdragon X Elite XE8100100 с 12 ядрами, работающий на частоте 4,01 ГГц.

Сравнение с ноутбуками Apple на чипах Apple M1, M2 и M3 показывает, что новинка Samsung окажется между MacBook с чипами M2 и M3 по производительности. Напомним, что MacBook M3, имеющий экран 15 дюймов и 256 ГБ, оценили в РФ в 145 тыс. рублей.

Интересно отметить, что ноутбук работал в режиме энергопотребления “Сбалансированный”. Журналисты предполагают, что в производительном режиме Galaxy Book4 Edge может проявить еще большую мощность. Также стоит обратить внимание на использование в названии “Edge”, что, возможно, станет подбрендом для устройств на Windows 11 с ARM-процессорами.