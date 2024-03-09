 

«Думаете, в Америке лучше?» – в Якутии глава района в ответ на вопрос об отсутствующей дороге показал видео из Огайо

09.03.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава одного из районов Якутии на встрече с сельчанами обвинил их в работе на американскую разведку – так он отреагировал на вопросы о том, когда будет построена дорога, на которую уже трижды выделили средства из бюджета.

По словам чиновника, недовольные «демонстративно игнорируют такие же проблемы в США», что выдаёт их с головой.

По словам 43-летнего Петра Туканкумысова, он сам страдает из-за отсутствия хороших дорог и даже был вынужден купить себе служебный Range Rover – другая техника попросту «не везде пройдёт». Но это не означает, что в Соединённых Штатах с дорогами всё стало хорошо, подчеркнул он.

– Думаете, в Америке лучше? Давайте из Огайо видео посмотрим вместе, там такие ямы у них есть, что у нас такие не везде есть. Понимаете? У меня в телефоне видео есть, я сейчас покажу. И вот эти нас демократии учат. Вот такие ямы, наркоманы, темнокожие по улицам ходят открыто. Вот вам и демократия, – говорит он на видео.

Тех, кто всё же пытался возражать, глава района назвал «агентами коллективного Запада», а когда начали звучать обвинения в воровстве, Туканкумысов и вовсе вышел из себя.

– Ты за деньги такой дурак или откуда ты вылупился? Ты кем работаешь? Трактористом? Хочешь, посчитаем, сколько ты солярки слил? – начал он нападать на одного из участников встречи. – Или ты думаешь, твой Байден там в Америке бюджеты не осваивает? Сколько платят? Сколько платят тебе лично, чтобы ты провокатором тут был?

Дело чуть не дошло до небольшой потасовки, но в ситуацию вмешалась вооружённая охрана, после чего конфликт был исчерпан. Вскоре жители принесли извинения главе района.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Голосующие через ДЭГ смогут сдать биометрию в ЕБС, не вставая с дивана

10.03 / Кардиолог Бокерия предупредила о вреде сахара для сосудов

10.03 / Мнение: О медленно наступающей жути… Куда бежать?

10.03 / «Вдруг отросла» – в Ростовской области инвалида, живущего без головы, заставили пройти переосвидетельствование

10.03 / Маникюр на март: 10 самых красивых дизайнов с учетом весенних тенденций

10.03 / В Саратове у «борца с коррупцией» обнаружили плоский телевизор и иномарку

10.03 / Мишустин подписал постановление о создании 3 новых экономических зон в РФ

10.03 / Боярин Муравьёв вернулся к ведению телепрограмм

10.03 / MacRumors: Apple представит еще 3 компьютера на чипе M3 до конца года

10.03 / Мнение: Мастер оф Мэджик (2022), или как я заходил в воду второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика