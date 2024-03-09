«Думаете, в Америке лучше?» – в Якутии глава района в ответ на вопрос об отсутствующей дороге показал видео из Огайо

Глава одного из районов Якутии на встрече с сельчанами обвинил их в работе на американскую разведку – так он отреагировал на вопросы о том, когда будет построена дорога, на которую уже трижды выделили средства из бюджета.

По словам чиновника, недовольные «демонстративно игнорируют такие же проблемы в США», что выдаёт их с головой.

По словам 43-летнего Петра Туканкумысова, он сам страдает из-за отсутствия хороших дорог и даже был вынужден купить себе служебный Range Rover – другая техника попросту «не везде пройдёт». Но это не означает, что в Соединённых Штатах с дорогами всё стало хорошо, подчеркнул он.

– Думаете, в Америке лучше? Давайте из Огайо видео посмотрим вместе, там такие ямы у них есть, что у нас такие не везде есть. Понимаете? У меня в телефоне видео есть, я сейчас покажу. И вот эти нас демократии учат. Вот такие ямы, наркоманы, темнокожие по улицам ходят открыто. Вот вам и демократия, – говорит он на видео.

Тех, кто всё же пытался возражать, глава района назвал «агентами коллективного Запада», а когда начали звучать обвинения в воровстве, Туканкумысов и вовсе вышел из себя.

– Ты за деньги такой дурак или откуда ты вылупился? Ты кем работаешь? Трактористом? Хочешь, посчитаем, сколько ты солярки слил? – начал он нападать на одного из участников встречи. – Или ты думаешь, твой Байден там в Америке бюджеты не осваивает? Сколько платят? Сколько платят тебе лично, чтобы ты провокатором тут был?

Дело чуть не дошло до небольшой потасовки, но в ситуацию вмешалась вооружённая охрана, после чего конфликт был исчерпан. Вскоре жители принесли извинения главе района.

—