Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ну, офигеть информация!
У меня аж челюсть стукнула об коленку — такие интересные подробность начали выясняться и всплывать в последнее время. Никакой фантаст не угонится за реалиями украинской жизни на третий год российской спецоперации. Настолько всё хитро устроено в сопредельной стране…
Интересно, а украинцы — тоже в шоке?
Оказывается, Вооружёнными силами Украины до недавнего времени руководил человек, совершенно к этому непригодный. У него и справка есть. Медицинская.
Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного военно-врачебная комиссия недавно признала… негодным к воинской службе. Выяснилось это, впрочем, уже после его отставки, когда бывший «головнокомандувач» решил получить новое назначение. Но врачи взяли его в оборот — и накопали на #диагноз.
Ну, то, что главком руководил армией «одной левой», давно было секретом полишинеля. Он ведь параллельно с командованием войсками ещё и диссертацию защитить успел. Но то, что при этом главнокомандующий «по состоянию здоровья» не был в состоянии командовать, стало известно только сейчас.
Неясно, правда, это изначально было так, или всё же сказались последствия ракетного удара ВС РФ прошлой весной, после которого главком на долгое время пропал с радаров. А когда появился, выглядел не очень здоровым внешне. Но, быть может, и не было никакого удара, а Валерий Залужный всегда был таким…
И при этом «неспособный инвалид» руководил войсками…
Ну какой фантаст способен на такое?
Зато теперь понятно, что украинский президент Владимир Зеленский «не виноват» в провале контрнаступа?
—
Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет