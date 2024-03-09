Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

Ну, офигеть информация!

У меня аж челюсть стукнула об коленку — такие интересные подробность начали выясняться и всплывать в последнее время. Никакой фантаст не угонится за реалиями украинской жизни на третий год российской спецоперации. Настолько всё хитро устроено в сопредельной стране…

Интересно, а украинцы — тоже в шоке?

Оказывается, Вооружёнными силами Украины до недавнего времени руководил человек, совершенно к этому непригодный. У него и справка есть. Медицинская.

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного военно-врачебная комиссия недавно признала… негодным к воинской службе. Выяснилось это, впрочем, уже после его отставки, когда бывший «головнокомандувач» решил получить новое назначение. Но врачи взяли его в оборот — и накопали на #диагноз.

Ну, то, что главком руководил армией «одной левой», давно было секретом полишинеля. Он ведь параллельно с командованием войсками ещё и диссертацию защитить успел. Но то, что при этом главнокомандующий «по состоянию здоровья» не был в состоянии командовать, стало известно только сейчас.

Неясно, правда, это изначально было так, или всё же сказались последствия ракетного удара ВС РФ прошлой весной, после которого главком на долгое время пропал с радаров. А когда появился, выглядел не очень здоровым внешне. Но, быть может, и не было никакого удара, а Валерий Залужный всегда был таким…

И при этом «неспособный инвалид» руководил войсками…

Ну какой фантаст способен на такое?

Зато теперь понятно, что украинский президент Владимир Зеленский «не виноват» в провале контрнаступа?

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