 

Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

09.03.2024, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну, офигеть информация!

У меня аж челюсть стукнула об коленку — такие интересные подробность начали выясняться и всплывать в последнее время. Никакой фантаст не угонится за реалиями украинской жизни на третий год российской спецоперации. Настолько всё хитро устроено в сопредельной стране

Интересно, а украинцы — тоже в шоке?

Оказывается, Вооружёнными силами Украины до недавнего времени руководил человек, совершенно к этому непригодный. У него и справка есть. Медицинская.

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного военно-врачебная комиссия недавно признала… негодным к воинской службе. Выяснилось это, впрочем, уже после его отставки, когда бывший «головнокомандувач» решил получить новое назначение. Но врачи взяли его в оборот — и накопали на #диагноз.

Ну, то, что главком руководил армией «одной левой», давно было секретом полишинеля. Он ведь параллельно с командованием войсками ещё и диссертацию защитить успел. Но то, что при этом главнокомандующий «по состоянию здоровья» не был в состоянии командовать, стало известно только сейчас.

Неясно, правда, это изначально было так, или всё же сказались последствия ракетного удара ВС РФ прошлой весной, после которого главком на долгое время пропал с радаров. А когда появился, выглядел не очень здоровым внешне. Но, быть может, и не было никакого удара, а Валерий Залужный всегда был таким

И при этом «неспособный инвалид» руководил войсками…

Ну какой фантаст способен на такое?

Зато теперь понятно, что украинский президент Владимир Зеленский «не виноват» в провале контрнаступа?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: О красивом… Ещё мы делаем ракеты, а что там с областью балета?

09.03 / Блогер JerryRigEverything проверbk Cybertruck на пуленепробиваемость

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Красноармейска уничтожен ЗРК “Пэтриот”

09.03 / Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

09.03 / Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

09.03 / Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

09.03 / GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

09.03 / После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03 / Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

09.03 / Мнение: Розовые мечты Сергея Михеева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика