Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

Продажи ноутбука MacBook Air с чипом M3 стартовали 4 марта по всему миру. В РФ новинка доступна от 145 тыс. рублей, пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.

Сервис CDEK.Shopping первым объявил о начале продаж MacBook Air M3 в России. Цены начинаются от 144,8 тыс. рублей за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Самая дорогая версия с 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенной памяти оценивается в 269 тыс. рублей.

Отмечается, что клавиатура ноутбуков имеет английскую раскладку, а для зарядки может потребоваться адаптер для российской розетки. Тем не менее, система MacBook Air M3 поддерживает русский язык, и ноутбук без проблем активируется на территории РФ.

В отличие от предыдущих моделей, MacBook Air 2024 оснащены более производительными чипами Apple M3, поддерживают подключение двух внешних мониторов и имеют улучшенный Wi-Fi. По всем остальным параметрам новинка полностью схожа с MacBook Air на чипе M2, представленном летом 2023 года.