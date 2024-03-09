Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

1. Масштабные социальные эксперименты теперь проводятся не над Россией, а над другими странами, так что мы можем откинуться на спинку дивана, взять в руки попкорн и наблюдать, как болезненных шишки набивает кто-то другой. Например, в Канаде и ряде штатов США легализировали употребление лёгких наркотиков, а именно марихуаны. Ещё 20 лет назад можно было только гадать, полезно это будет в итоге для общества, или нет. Теперь же мы видим всё больше конкретных исследований, которые можно уже изучить перед принятием важных политических решений. Вот, например, немного о минусах легалайза (ссылка):



Оказывается, каннабис не снижает, а усиливает тревогу и даже может привести к временной потере трудоспособности. Масштабное исследование, охватившее более 12 млн человек, показало, что у 27% людей, злоупотребляющих коноплей, в течение 3 лет развивается тревожное расстройство.

Ученые из Института исследований Брюйера, отделения семейной медицины Университета Оттавы, Оттавской больницы и ICES провели самое крупное исследование, посвященное изучению связи между употреблением каннабиса и тревожными расстройствами. В нем приняли участие более 12 миллионов человек из Онтарио за период с 2008 по 2019 год. Ранее ни у кого из них не наблюдалось тревожное расстройство.

В течение 3 лет у 27,5% людей, обратившихся в отделение неотложной помощи из-за употребления каннабиса, диагностировали тревожное расстройство. В общей популяции этот показатель составляет всего 5,6%. Получается, что увлечение коноплей в 3,9 раза увеличивает риск появления этой болезни — уже с учетом социальных факторов и проблем с ментальным здоровьем.

12,3% людей, злоупотреблявших каннабисом, из-за тревожного расстройства попадают в больницу и нуждаются в длительном лечении. Среди обычных пациентов только 1,2% нуждаются в госпитализации из-за того же заболевания. Риск стать временно нетрудоспособным из-за ментальных проблем для любителей марихуаны оказался выше в 3,7 раза.

В случаях, когда обращение в отделение неотложной помощи было связано именно с употреблением каннабиса, риск госпитализации увеличивался в 9,4 раза по сравнению с общей популяцией.

Мужчины и женщины всех возрастов, обратившиеся в отделение неотложной помощи из-за употребления каннабиса, подвергались повышенному риску развития новых тревожных расстройств по сравнению с общей популяцией. Особенно высок риск у молодежи любого пола (10-24 лет) и мужчин.

На данный момент авторы не могут однозначно сказать, что первично: проблемы с тревогой или злоупотребление коноплей. Они допускают вероятность, что люди страдают от неясного диагноза и пытаются заглушить переживания курением травки. Однако они уверены в одном — каннабис не помогает снизить тревогу, а только ухудшает состояние при ее появлении.

Добавлю от себя, что я отношусь к выводам конкретно этих учёных скептически. Если бы они реально хотели исследовать вопрос, они бы сравнивали планокуров не со спортсменами-зожниками, а с пивными алкоголиками, например. А то получается несправедливо: ну понятно же, что группа, которая вообще ничего не употребляет, окажется значительно здоровее.

2. Одно из отечественных лекарств от рака будет дешевле зарубежных аналогов (ссылка):



Первый российский дженерик «Фирелбин», применяемый при лечении онкологических заболеваний, станет дешевле. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает газета «Известия».

Ведомство согласовало предельные отпускные цены на отечественный препарат от рака на 14 процентов ниже стоимости иностранного препарата «Навельбин». Упаковка «Фирелбина» из одной капсулы в дозировке 20 миллиграммов снизится до 2436 рублей.

Как отмечают в ФАС, эта мера повысит доступность для граждан лекарства после окончания действия патента на оригинальный препарат. Российские больницы будут выдавать препарат бесплатно в рамках госпрограммы бесплатного оказания медпомощи.

С одной стороны, можно порадоваться. С другой стороны, наша фармотрасль порядком изувечена регуляцией. То, что регулировать не нужно — розничные цены на лекарства — регулируют. Из-за этого некоторые лекарства пропадают из аптек, так как никто не хочет производить их себе в убыток. Цену надо регулировать, создавая конкуренцию, однако несовершенная система авторских прав не позволяет нормально всё организовать. Также вполне очевидно, что давно пора принудительно очистить аптеки от гомеопатии, поясов из шерсти скунса и тому подобного. Но нет, до этого у карающих органов руки тоже не доходят.

Забавный факт: в рецептах врачей из поликлиник гомеопатия и прочие фуфломицины часто составляют 100% от выписанных обывателю лекарств. Забавный факт номер два: большая часть обывателей слишком ленива, чтобы потратить хотя бы 15 минут на чтение информации о своих любимых шарлатанских снадобьях, однако готова часами жаловаться в соцсетях на дороговизну лекарств в России.

3. Впрочем, ситуация потихоньку улучшается. Продажи корвалола — вредного и вызывающего зависимость вещества, которое в России имеет репутацию лекарства от сердца — потихоньку снижаются (ссылка):

Продажи корвалола в России в 2023 году обрушились до минимального за последние пять лет значения. О том, что популярность лекарства упала до минимума, сообщили аналитики маркетингового агентства DSM Group, их слова приводит газета «Ведомости».

Согласно отчету, за 12 месяцев в стране купили 40 миллионов упаковок, на семь процентов меньше, чем в прошлом году. В 2022-м было продано 43 миллиона упаковок препарата, разработанного в качестве замены немецкого валокордина, а в 2021-м — 46 миллионов. В 2018 году в России приобрели 48,7 миллиона упаковок корвалола.

По словам главврача флагманской клиники «Будь здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») Леонида Карева, корвалол и валокордин не улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, но могут маскировать симптомы заболеваний сердца. При этом люди пьют их годами, так как они снимают тревожность и помогают уснуть. Содержащийся в препаратах фенобарбитал обладает рядом побочных эффектов, из-за которых врачи перестали назначать эти лекарства, заменив их антидепрессантами, эффективность которых доказана научно. В основном потребителями корвалола и валокордина остались пожилые люди, которые обычно лечатся самостоятельно или используют устаревшие методы, добавил эксперт.