GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

Ожидаемый смартфон Narzo 70 Pro от Realme обещает быть необычным благодаря стеклянному корпусу и возможности управления жестами. Информацию о дизайне устройства и его особенностях раскрыл портал GSMArena.

Ключевой особенностью Realme Narzo 70 Pro является использование стекла для задней панели, что создает эстетически привлекательный внешний вид. Производитель подчеркивает, что дизайн смартфона отличается «геометрическим великолепием», основанным на пропорциях золотого сечения.

Особое внимание уделяется основной камере с разрешением 50 мегапикселей и датчиком Sony IMX890, который поддерживает оптическую стабилизацию изображения.

Кроме того, Narzo 70 Pro будет обладать функцией управления жестами, позволяющей распознавать более 10 различных жестов с помощью фронтальной камеры. Пользователи смогут назначать жесты не только для встроенных приложений, но и для сторонних, что делает использование устройства более удобным и интуитивно понятным.

Смартфон также будет оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников, а количество предустановленных приложений сокращено на 65%. Эти изменения нацелены на улучшение пользовательского опыта.

Пока неизвестно, какова будет стоимость и когда начнутся продажи Realme Narzo 70 Pro. Однако ожидается, что презентация устройства состоится в марте.