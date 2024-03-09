Мнение: Розовые мечты Сергея Михеева

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Нынче ночью не спалось, включил телевизор, пробежался по каналам, и вдруг на телеканале «Спас» (!) увидел знакомое лицо. Пригляделся – ба! Да это ж Серега Михеев. Я про него уже писал не раз в своем блоге, последний раз был осенью 2022, в разгар мобилизации.

Тогда я предсказал, что «железный Михей» сломался и скоро его из соловьевского гадюшника попрут. Ну, стало быть, так и вышло – и вот теперь он прозябает у попов, заделался «православным философом». Прости господи… Я уж собрался переключать, но прислушался – и обалдел: Михеев, бывший штатный телепропагандист у Владимира Соловьева на главном агитканале страны «Россия», сейчас в эфире «Спаса» занимался тем, что обличал ковидоистерию, разоблачал ВОЗ, Билла Гейтса, вакциномахию и мировую БигФарму, а также, сардонически смеясь в свою седую бороду, вопрошал – «ну неужели кто-то действительно мог поверить, что какой-то китаец съел какую-то мышь, и от этого заболели миллиарды человек по всей планете??»

«Ах ты, – думаю, – шельмец!» А они там вместе с ведущим, неким Головановым, шли последовательно по всем «болевым точкам» всего этого ковидного позора. Голованов почему-то особенно возмущался перчатками, оба – масками, Михей привел в пример Швецию и Белоруссию, как страны, где «на все забили – и ничего с ними не случилось». Михеев произнес заветное слово «жижа» в отношении всех «вакцин». Поговорили о «побочках» – на сердце, тромбы – которые сейчас «выявляются». Тут я подумал злорадно – а что ж он, старый «соловьевец», скажет про НАШИ «вакцины»? Тут да, имел место определенный неловкий момент – обличительного пыла нашего Савонаролы не хватило, чтоб совсем уж начать шатать «скрепы»; он несколько сбился и про «наши вакцины» выдал, запинаясь, что, «вот может быть, они…» ну я не знаю» «может, они чем-то лучше» «ну очень хотелось бы, конечно, в это верить» «они чем-то отличаются» «но это, конечно, розовая мечта».

Мда, Михей осторожный бес. Справедливо указал, что ковидоистерия очень способствовала внедрению “цифровизации” где надо и где не надо – но за всю передачу так и не вспомнил слова “куар-код”. И тоже понятно почему – потому что у куаркодов слишком уж прямая ассоциация с Собяниным и с самим Путиным! На РТР не забалуешь, выдрессировали нашего аскета-фанатика.

Заодно озвучили несколько забавных цифр. Что, оказывается, за все «время ковида» во всем мире вкололи 13 млрд. (!!) доз вакцин. Учитывая, что почти вся Африка обошлась без этого счастья, получается, что весь остальной мир прокололи, считай, по 2 раза. КАЖДОГО! Непонятной субстанцией от непонятной болезни! Да, размах впечатляет… Пфайзер, кажется, свои «вакцины» по 20 долл. за дозу продавал? Причем еще и не надо было заморачиваться с розницей – платили правительства, и сами уже насильно вкалывали населению. Оптовые продажи! 13 х 20= 260 млрд. долл. Неплохо!

И заодно вспомнили, что отечественных «фармацевтов» на этот праздник жизни не пустили. Прямо абидна, слюшай! Бодро ведь отчитались, что «сварили вакцину» самыми первыми в мире – а на мировой рынок доить лохов Гинзбурга с его «спутником» технично так и не пустили. Закинули только каким-то странам Африки несколько партий «Спутника», причем бесплатно – да и всё. Биг Фарма весь навар так и взяла себе, с РФ ни долларом не поделилась.

Но Михеев-то каков?! Прям обличает ковидобесие, что твой Савонарола. И ведь ни словом не сказал – а где ты сам был в 2020-21 гг., то есть тогда, когда всё это безумие и разворачивалось во всю мощь? Ты ведь как раз работал на главном телеканале страны – что ж тогда не возвысил свой голос протеста? Молчал ведь, всё одобрял… Эх, кулёма… А еще православный философ.