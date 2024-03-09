Представлена новая линейка смартфонов Tecno Camon 30

На выставка MWC 2024 в Барселоне была представила новую серию смартфонов Tecno Camon 30, которая скоро появится на российском рынке. Портал Mobiltelefon опубликовал цены на четыре модели этой линейки, включая флагманский вариант, стоимостью более 50 тыс. рублей.

Tecno Camon 30 имеет AMOLED дисплей на 6,78-дюймов, поддерживающий Full HD+ разрешение и обновление 120 Гц. В нем установлен процессор MediaTek Helio G99, 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. Камеры: Тройная задняя (основная на 50 Мп) и 50 Мп фронтальная. Цена девайса, заявленная производителем – 24,9 тыс. руб.

Tecno Camon 30 5G отличается наличием процессора MediaTek Dimensity 7020 и имеет две конфигурации: 8/256 ГБ за 29,9 тыс. руб. и 12/512 ГБ за 32,9 тыс. руб.

Tecno Camon 30 Pro оснащен улучшенным дисплеем с частотой обновления 144 Гц. В нем установлен процессор MediaTek Dimensity 8200, 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти. Цена устройства составляет 44,9 тыс. руб.

Главной особенностью Tecno Camon 30 Premier является его перископическая телеобъективная камера, а также экран с увеличенным 1,5K-разрешением. Смартфон оснащен 12 Гб Оперативной и 512 Гб постоянной памяти. Цена на новинку составляет 55,9 тыс. руб.