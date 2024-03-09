Используйте праймер и избегайте пребывания на солнце: способы скрыть поры и черные точки на коже

Поры необходимы для выведения пота и кожного сала. Иногда они бывают чрезмерно широкими и выглядят неэстетично. Также они могут забиваться жиром, что приводит к появлению черных точек на лице. Эти проблемы характерны для жирного эпидермиса. Мы приведем несколько способов, которые помогут вам скрыть расширенные поры и черные точки на коже.

Очищайте поры

Размер пор является неизмененным. Но в зависимости от их состояния, они могут казаться больше или меньше. Если поры загрязнены или инфицированы, то они становятся очень заметными.

Регулярно очищайте поры. Это сделает их малозаметными. Используйте метод тройной очистки, при котором используются три средства – масляное, кремовое и гелевое.

Не наносите на кожу жирные лосьоны, так как они усугубляют ситуацию. Также избегайте агрессивных очищающих средств. Они могут спровоцировать усиление выработки кожного сала.

Делайте пилинг

Периодически делайте пилинг с гликолевой или салициловой кислотой. Эти средства полезны для жирной кожи и улучшают ее внешний вид. Отшелушивание делает поры чистыми и менее заметными.

Если вы достигли зрелого возраста, то используйте для отшелушивающих процедур ретинол. Он обладает дополнительным омолаживающим эффектом.

Также полезно периодически делать пилинги или маски с альфа- или бета-гидроксикислотами. Они способствуют глубокому очищению кожи.

Обратитесь к профессионалу

Если у вас на коже появились черные точки, то ни в коем случае не выдавливайте их. Вы можете занести инфекцию в поврежденный участок, что приведет к воспалению. Также неполное выдавливание черных угрей может стать причиной образования рубцов.

В таких случаях лучше обратиться к профессионалу. Он удалит черные точки безопасным способом. В наши дни существует много косметических процедур, направленных на избавление от этой проблемы.

Используйте праймер

Многие люди думают, что макияж закрывает и маскирует поры. Но здесь все зависит от консистенции косметики Некоторые продукты обладают такой текстурой, которая подчеркивает поры.

Перед нанесением средств для макияжа покройте кожу праймером. Он создаст на лице пленку, которая предотвратит проникновение косметики в поры.

Используйте порошковые средства для макияжа вместо жидких. Они остаются на поверхности и в меньшей степени забивают поры.

Избегайте солнца

Старайтесь как можно меньше находиться на солнце и защищайте кожу кремом с SPF. Ультрафиолетовые лучи утолщают эпидермис и делают поры более заметными.