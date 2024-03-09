 

В рамках кампании по борьбе с ненужной бюрократией ЦИК сделает подсчёт голосов на выборах необязательным

09.03.2024, 13:33, Разное
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В России станет ещё меньше бессмысленных бюрократических процедур
– об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ведомство смогло ускорить
свою работу и повысить эффективность, отказавшись от таких ненужных формальностей,
как подсчёт голосов на выборах.

От подсчёта можно отказаться в тех случаях, когда
победитель на выборах и так заранее очевиден, пояснила Памфилова. В случае,
когда между кандидатами нет очевидного преимущества, подсчёт может быть
осуществлён в обычном режиме с той лишь разницей, что результат определят по итогам обработки 10% голосов. Такие меры помогут чиновникам
экономить время и вместо никому не нужной бюрократии заниматься делами, которые
на самом деле повышают уровень жизни граждан.

«За всю 32-летнюю историю современной России государство
потратило миллиарды рублей, чтобы считать голоса за кандидатов, которые явно
никуда не будут избраны, – рассказывает глава ЦИК. – В непростое для страны
время просто преступно тратить деньги и силы бюджетников на то, чтобы в
очередной раз зафиксировать и количественно измерить никчёмность политических
партий второго эшелона и их представителей. Гораздо больше пользы будет, если эти
ресурсы пойдут на исполнение майских указов президента».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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