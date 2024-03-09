В рамках кампании по борьбе с ненужной бюрократией ЦИК сделает подсчёт голосов на выборах необязательным

В России станет ещё меньше бессмысленных бюрократических процедур

– об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ведомство смогло ускорить

свою работу и повысить эффективность, отказавшись от таких ненужных формальностей,

как подсчёт голосов на выборах.

От подсчёта можно отказаться в тех случаях, когда

победитель на выборах и так заранее очевиден, пояснила Памфилова. В случае,

когда между кандидатами нет очевидного преимущества, подсчёт может быть

осуществлён в обычном режиме с той лишь разницей, что результат определят по итогам обработки 10% голосов. Такие меры помогут чиновникам

экономить время и вместо никому не нужной бюрократии заниматься делами, которые

на самом деле повышают уровень жизни граждан.

«За всю 32-летнюю историю современной России государство

потратило миллиарды рублей, чтобы считать голоса за кандидатов, которые явно

никуда не будут избраны, – рассказывает глава ЦИК. – В непростое для страны

время просто преступно тратить деньги и силы бюджетников на то, чтобы в

очередной раз зафиксировать и количественно измерить никчёмность политических

партий второго эшелона и их представителей. Гораздо больше пользы будет, если эти

ресурсы пойдут на исполнение майских указов президента».

—