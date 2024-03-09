 

9to5Google: Pixel 8 не получит поддержку ИИ Gemini Nano из-за малого объема ОЗУ

09.03.2024, 13:00, Разное
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Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro оборудованы чипом Tensor G3. Однако базовая модель не получит поддержку чат-бота Gemini Nano из-за аппаратных ограничений. Об этом пишет портал 9to5Google.

Компания не раскрывает конкретных деталей этих ограничений. Pixel 8 Pro отличается большим объемом оперативной памяти — 12 ГБ против 8 ГБ у базовой модели, что может существенно влиять на работу систем искусственного интеллекта.

Несмотря на это, младшая модель Samsung Galaxy S24 также имеет 8 ГБ оперативной памяти и без видимых проблем работает с ИИ Galaxy AI наравне с другими версиями.

Google намекает на возможность доступа к Gemini Nano на других премиальных устройствах в будущем, но пока не уточняет, распространится ли эта функция на предыдущие модели смартфонов Pixel.

Gemini Nano — это младшая версия языковой модели компании, работающая локально на устройстве, без обращения к серверам Google.


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