Мексиканских мигрантов начали вносить на «Миротворец»

Главный редактор сайта «Миротворец» Юрий Перетятько сообщил о создании специализированного раздела на ресурсе – он будет посвящён мексиканским мигрантам, нелегально попавшим или стремящимся попасть на территорию США.

Именно на них, по мнению идейного вдохновителя проекта Антона Геращенко, следует возложить ответственность за безрезультативное голосование в Конгрессе по вопросу выделения средств для военной помощи Украине.

Идентификация беженцев будет проходить двумя способами: часть информации редакторы планируют взять из сводок американской полиции и решений суда, находящихся в свободном доступе, а остальное собрать путём опроса мигрантов – его проведут граждане Украины, находящиеся в их окружении.

Каждый мигрант получит на сайте свою карточку и причину обвинительного приговора. Все мексиканцы, уличённые «в противодействии национальным интересам Украины», больше не смогут въехать на украинскую территорию.

За первую неделю администраторы «Миротворца» внесли уже 10 тысяч анкет мигрантов из Мексики, сейчас процесс временно приостановлен – он возобновится после завершения организованного волонтёрами сбора на новый сервер для сайта.

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