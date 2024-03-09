 

Мнение: О спущенных штанишках России… Прямая и явная угроза?

09.03.2024, 6:45, Разное
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Похоже, громкий «слив» Марго Симоньян слишком многих оконфузил, потревожил и разозлил. Многих очень влиятельных. Так что последовали недвусмысленные предупреждения.

И вот уже немецкий министр обороны Борис Писториус вынужден неловко оправдываться, что, мол, да, «прослушка» — не фейк, и офицеры Бундесвера действительно обсуждали ракетные удары «Таурусами» по Крымскому мосту, но верить ей нельзя, ибо это — «кремлёвская пропаганда». А немецкий канцлер Олаф Шольц теперь подмахивает британскому льву, уверяя, будто мирный договор в Стамбуле похоронил не тогдашний премьер Борис Джонсон, а сам #Кремль — отводом войск из-под Киева. Ну, логично, чо уж

Однако это «мелочи». Милые бранятся — только тешатся ©

Главное — серьёзные люди начали угрожать России.

Всерьёз.

Ведь это #Россия «нарушила» неформальные правила игры, выставив напоказ грязное исподнее западного истеблишмента. А такое #право есть только у настоящих джентльменов. У кухаркиных детей его нет.

И вот выдан первый тонкий намёк. Что характерно, от англосаксов.

«Мы уже несколько десятилетий знаем, что российские службы крадут документы или записывают разговоры, а затем публикуют их при первой же возможности, чтобы выставить Запад [в негативном свете] или опорочить отдельных его лидеров, — говорит «бывший» разведчик, профессор лондонского King’s College и вашингтонской Nitze School of Advanced International Studies Томас Рид, позиционирующий себя как эксперт по кибербезопасности. — План таких операций состоит в том, чтобы измотать оппонентов, настроить их друг против друга, раздуть внутренние конфликты и противоречия. Однако, что касается этой утечки, они играют с огнём.

Сейчас российские спецслужбы сталкиваются с самым сильным разведывательным противником, которого только можно себе представить, а именно с сетью англоязычных разведок, Five Eyes и #НАТО. Насколько нам известно, проникновение Запада в российские службы и учреждения более глубокое и масштабное, чем наоборот. Если Запад решит ответить “добром на добро”, российские политики, спецслужбы и вооружённые силы могут очень быстро оказаться со спущенными штанами».

Итак, угроза высказана прямо и недвусмысленно, хотя и подана как «мнение эксперта». Но солидные люди всё прекрасно поняли.

Теперь вопрос: убоится ли #Россия этого шантажа войной без рыцарских перчаток, на полное уничтожение?

Или в её теперешнем положении альтернативы игре ва-банк просто не существует?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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