Личное: “Была бы очень красивая пара”

От мужчины письмо в честь прошедшего 8-го марта. Невеселое, к сожалению, но поучительное.

Автор – онегин. Среди наших мужчин онегины – подавляющее большинство, это значит – около 90 процентов, включая КСЖ, подтип онегиных. Однако и чистых онегиных, без примеси КСЖ, очень много у нас.

Так как героиня письма – рапунцель, история любви автора: “сказка о журавле и цапле”.

Любовь была и в какой-то мере до сих пор есть, но брак не получился.

Давайте посмотрим почему. И здесь.

dawntreader7

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Прошу разобрать моё письмо в evolutiolab.

Я закончил университет в городе И. и защитился в 2008-м. В конце 0-ых в науку пошли деньги, и я быстро научился выигрывать гранты и писать статьи в зарубежные журналы. Хотя я работал в относительно известной научной группе, я понимал, что для развития нужно ехать в Европу. В 2013-м я уехал во Францию, работал постдоком в хорошем институте и вернулся в И. в 2016-м. До лета 2018-го у меня были отношения с девушкой из Парижа. Мы ездили друг к другу, но в итоге расстались.

В результате работы во Франции с меня слетели (с треском) розовые очки и корона большого учёного, и я лучше стал видеть своё реальное место в профессии. После возвращения в И. я выиграл грант покрупнее, начал зарабатывать втрое больше профессора в моём универе. Поэтому рисковать и снова переезжать в Париж без дауншифтинга в профессии и с необходимостью заводить детей (моя девушка очень хотела) я не решился.

В сентябре 2018-го я познакомился с Л. на Тиндере. Местные девушки не обращали на меня внимания: я странный, вернулся в российскую провинцию «поднимать науку». Науку поднять не сильно удалось: местные химики мне завидовали, писали анонимки с угрозами секретарю дисс. совета, в котором я защищал докторскую (всё обошлось), не давали студентам работать со мной. Примерно в 2019 году стало понятно, что из И. нужно уезжать. Я не видел перспектив в РФ и думал уезжать опять во Францию.

Л. была директором фитнес-клуба и школы танцев, а в качестве хобби проводила фестивали-конкурсы для детей. У неё была большая квартира в элитном доме в центре (у меня однушка на окраине), машина (я без) и дочь 8 лет от первого брака. На втором свидании мы поцеловались (меня очень тянуло к ней) и я почувствовал, что у неё проблемы с запахом изо рта. Она старше на 3 года и хотя хорошо выглядела, проблема запаха сильно осложняла коммуникацию и секс.

(Можно осуждать онегиных, но они действительно очень чувствительны по части запаха или каких-то физических недостатков, могут зациклиться даже на мелком недостатке, который другой мужчина не заметит. Привычка чавкать, громко смеяться, шаркать ногами или слова паразиты, например, или тушь, которая осыпается с ресниц, или помада, которая красит зубы, любая мелочь может раздражать онегина. Это почти не касается онегиных-нерыб, но нерыб очень мало. Для жен онегиных существуют советы: не носить дома застиранный халат, никогда не спать в бигудях, покупать красивое нижнее белье, не ходить обнаженными, если фигура далека от идеала и так далее. Рапунцели всегда обижаются на такое и считают это признаком нелюбви. Но это признак онегинских порогов. Во всем остальном это идеальные мужчины. Но их пороги, мелкие, но частые, доставляют много проблем)

Я не знал как сказать ей, она видела, что что-то не так, говорила, что я не влюблён, пыталась закончить, но мне удавалось возвращать её. В 37 её зубы были в плохом состоянии, она пошла ставить хорошие виниры примерно через погода, но полностью запах не исчез. Из-за многолетней работы 24/7 она могла не есть по долгу, есть на ночь и ночью, что – как я понимаю – и привело к проблемам с ЖКХ. Потом уже когда мы жили вместе я по-разному намекал, что может быть не надо есть ночью, но Л. не слышала. С соблюдением режима дня у Л. тоже были проблемы – она часто по ночам смотрела фильмы, грызла семечки и спала до обеда, из-за чего у неё были круги под глазами.

(Про отталкивающий запах говорить нельзя, но можно проявлять заботу о здоровье и о режиме питания партнера. Однако “забота” – это не ворчание. Это готовить полезные красивые блюда, например, и угощать. Можно найти врача, уговорить сходить вместе, купить все, что назначил врач. К сожалению, если сильно отталкивает запах, это признак физической несовместимости. Если это происходит с самого начала, а не после лет совместной жизни, вряд ли есть смысл бороться за отношения)

После очередной попытки Л. уйти, я решил, что проблемы со здоровьем решаемы, а она слишком интересный партнёр, с которым можно жить классную жизнь, чтобы терять её. Я сделал предложение, предложил ребёнка (она хотела второго). В ответ она сказала, что подумает, но вообще-то она зарабатывает в несколько раз больше меня, и вообще с таким партнёром как я ей может быть неинтересно. На нашем семейном жаргоне потом это называлось, что она сказала мне про мои «маленькие рога» (Лосяш из Смешариков). Я «закусился»: подал с французами заявку на грант и выиграл его, что удваивало мой доход, написал статью с еще одним французом, что давало больше шансов уехать во Францию. Л. говорила, что хочет уехать из И., закрыла клуб и оставила только фестивали.

Мы поженились в начале 2020-го, приехали из Венеции за 2 недели до первого случая Ковида там. Я переехал к Л., продал свою квартиру. Мы много ссорились на фоне финансового мезальянса. Я по-прежнему надеялся уехать во Францию, т.к. знал от знакомых, что в Москве и Питере финансовая ситуация в науке в универах нелучше, чем в И. Л. не верила в отъезд во Францию и советовала копать Москву и Питер дальше. Я разослал резюме в несколько ведущих организаций и на моё удивление из всех получил приглашение на собеседование и последующие предложения о работе. К началу 2021-го года у меня было несколько предложений из ведущих ВУЗов и НИИ и я выбирал сам куда больше хочу. Организация, в которой я сейчас работаю, по многим параметрам лучше многих французских универов и НИИ (у меня своя научная группа), что очень нетипично для РФ, даже несмотря на трагические события последних двух лет, отъезд многих специалистов, финансовые потери.

Я переехал весной 2021-го сразу после защиты докторской, Л. с дочкой приехали летом. Мы пробовали завести ребёнка с лета 2020-го. Когда грянула эпидемия, Л. осталась без работы и сбережений, подала на банкротство (на ней висел долг), я малодушничал: мне казалось, что Л. мало поддерживает меня (она в целом довольно холодная), и мстил ей за «рога». Ребёнка начали пробовать заводить на несколько месяцев позже, чем я обещал – тоже моё малодушие. Не получалось: Л. уже 39, она сходила ко всем врачам, уговаривала сходить и меня, но я отмахивался – у меня же докторская и наука… Пошел уже после переезда. Жалею. Ссорились по быту: они довольно неряшливые по моим меркам, особенно дочка (зубы почти не чистила до моего переезда к ним – видимо, брала пример с мамы), спят до обеда по выходным, а я люблю с утра ехать на спорт, в бассейн или в парк.

В пылу одной из ссор зимой 2020-2021 я сказал ей про запах в день похорон её отчима (нашел время). После переезда из И. проблемы с запахом остались. Мы ходили на танго ещё в И. и продолжили после переезда. Осенью 2021-го во время занятия по танго я сказал, что не могу больше выносить её запах; они съехали, я подал на развод. Она пошла делать ЭКО с донором и поскольку мы ещё не развелись, попросила у меня письменного согласия. Я подписал, но через несколько дней решил, что стать отцом важнее (разогрелся). Мы зашли в ЭКО, помирились, съехались, уехали на Мальдивы. Все эмбрионы оказались плохими. Вторая попытка ЭКО ближе к весне 2022 также дала плохие эмбрионы. Обошли всех врачей: сказали, главный фактор – возраст Л. На 3-ю стимуляцию уже не было отклика.

(Он и бросить ее не может, и жизни хорошей у них нет. И это типичная жадность онегиных, во вред себе)

Наступил февраль 2022. У Л. закрылись возможности работы в Европе. Мои французские коллеги напротив звали к ним, но я слишком ценил свою новую работу. Мы ещё надеялись на ЭКО, но к лету стало ясно, что мы остались без детей. Мой доход после переезда из И. вырос примерно в 4 раза и сравнялся с таковым Л. В быту стало всё чуть лучше, но конфликты оставались. В ноябре 2022 я должен был поехать на 3 месяца во Францию (планировали еще до пандемии), но из-за мобилизации уехал раньше и через Казахстан. Мы не виделись с Л. с конца сентября, общались по телефону довольно формально – она рассказывала про фестивали и дискотеки (после пандемии она наконец-то смогла работать), а я не знал вернусь ли в РФ и смогу ли дальше вести свою научную группу. Во Франции пришлось бы всё начинать почти с нуля…

Л. приехала ко мне к 20-му декабря. Я не очень хотел, чтобы она приезжала, т.к. был обижен за холод и что она стремится провести дискотеки больше, чем ко мне во Францию. Но мы быстро потеплели: провели 1.5 очень счастливых месяца, а к концу января стало ясно, что Л. беременна… Мы – похоронившие к тому времени все надежды — были на 7-м небе. Рассказали близким друзьям. После возвращения в РФ несразу выяснилось, что у плода синдром Дауна. Сделали аборт на 14-й неделе. Через несколько недель у Л. был нервный срыв: она сказала, что её жизнь разрушена, она без квартиры, машины (попала в ДТП), в съемной квартире с плохой кухней. Я неплохо держался всё это время, но это была опять история про мои «маленькие рога»; я обиделся и не разговаривал с Л. почти месяц. Снял квартиру, начал перевозить вещи, Л. затормозила, я предложил пойти к психологу. Сходили на несколько сеансов, потом Л. говорила, что эти сеансы её только расшатали. В первый раз в жизни дал ей пощечину. Съехал. Извинился за пощечину.

(Про аборт у него плохое мы. Все-таки это Л. сделала аборт, а не “мы”, основная тяжесть на нее легла. Он тоже пострадавший, однако потеря и травма Л. больше. На нее одновременно обрушились много бед, видимо из-за плохого состояния, а он не поддерживал ее, поэтому наплодил косяков)

Отлежался на новой квартире. Уехал на красное море – рыбы очень помогли. Не изменял. Вернулся, уехал на конференцию во Францию в сентябре 2023. Поплакал в желетку своей французской «маме», у которой был опыт выкидышей и абортов, а потом родилась здоровая уже теперь взрослая дочка. Во Франции получаю от Л. сообщение, что она как и я переживает потерю ребёнка и любит меня. Л. почти не говорит тёплых слов или что скучает, а тут искренние спонтанные слова про любовь. Я был очень растроган: стоял в холле конференции, разговаривал с ней и вытирал слёзы; сказал, что тоже люблю.

Проблема с запахом ушла. Я увидел перед собой женщину, которую полюбил когда-то в И., тогда скорее как образ. Теперь она стала такой, какой я хотел её видеть. Но уже без возможности завести детей, хотя у меня изначально было предчувствие, что детей у нас не будет, да и осознанное желание детей у меня возникло уже после переезда из И…

Приехал назад, мы сходили с Л. в театр и погуляли. Она сказала, что в принципе можно было бы, оставаясь вместе, завести мне детей от какой-то другой женщины, от которой Л. не чувствовала бы угрозы, например, лесбиянки. Я сказал, что подумаю. Разъехались каждый по своим домам. Через пару дней Л. призналась, что это был спектакль, и она просто хотела посмотреть на мою реакцию не соглашусь ли я радостно на детей от других женщин. Я обиделся на такие манипуляции. Пошел на йогу; преподаватель – знакомая Л. Как-то раз Л. прислала мне сообщение, что её беспокоит, что я хожу на йогу к молодой красивой женщине. Она стёрла сообщение, но я успел прочитать. Я не писал Л. больше недели после этого. Встретились: она прочитала мне высокомерную лекцию о том, какой я плохой и что я хожу на танцы и йогу, потому что хочу стать ближе к молодым красивым женщинам.

Мы виделись еще несколько раз после этого. Встретили новый год у них дома. Я сказал, что люблю и хотел бы вести полноценную жизнь с ней: танцевать танго и что-нибудь еще, развиваться, творить, даже если без общих детей. Через некоторое время одна моя знакомая из Франции предложила мне стать отцом её ребёнка – сбывались «планы» Л. В ответ Л. прочитала мне очередную лекцию о том какой я плохой и не могу «ни полюбить, ни бросить».

Написала вдогонку, что я убивал её время (прозвучало как «я на тебя потратила лучшие годы своей жизни») и помешал ей с ЭКО (т.е. завести ребёнка от донора). Она не забрала эти слова назад и не извинилась. Я потерял надежду, перестал ей писать, начал работать с психотерапевтом, а через неделю уехал спонтанно в Дубай. Написал, что жалею, что не занялся ЭКО еще в И., но не считаю себя виновным в смерти ребёнка. Л. снова написала, что любит «всем сердцем». Я ответил, что очень устал от постоянных обвинений в свой адрес. Л. залезла в мой Инстаграм, нашла мою свежую подписку на попутчицу (у меня с ней ничего не было) и написала, что нам больше не о чем разговаривать. Я уже не реагировал. Изменил. Не сильно понравилось – хочу её. С моим ДР через несколько дней она сухо поздравила, но на моё приглашение их с дочкой в кафе ответила отказом. На мой вопрос хочет ли она развод ответила утвердительно.

Похоже, это конец. Мне жаль, что у нас не сложились ни отношения, ни дети. Была бы очень красивая пара. И я по-прежнему очень люблю её… Знаю, что глупо, но боюсь остаться в 40 лет без семьи и детей…

(Честно говоря, у автора больше нет проблем. Ему нужно найти женщину, моложе на 5-10 лет и создать с ней семью. У него остался небольшой косяк перед Л., было их больше, но часть он компенсировал, часть были нейтрализованы встречными косяками Л. Опишите, какие косяки были, какие он компенсировал, какие перекрыла Л. своими косяками. И вот этот небольшой косяк, который у него остался, может мучить его какое-то время. Как ему его компенсировать? Возвращаться в отношения к Л. не нужно, и пока не уговаривает его вернуться, он совершенно свободен. А вот если начнет уговаривать, а он до того не компенсирует косяк, отказаться без хвоста ему будет сложно. Понимаете, почему? И как быть? Вот сколько вопросов)

С уважением,

К.