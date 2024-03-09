Если за зиму “скопились” лишние килограммы: советы, которые помогут их скрыть

Многие люди набирают за зиму лишние килограммы. От них можно избавиться с помощью спорта и диеты. Но процесс похудения занимает время, а хорошо выглядеть хочется уже сейчас. В этом случае вам на помощь придут модные хитрости, которые замаскируют проблемные места фигуры. Мы расскажем о трендах весны, которые помогут скрыть лишние килограммы.

Длинные топы

При выраженном животе не стоит носить короткие топы. Они открывают и делают заметными проблемные области тела.

Если вы набрали за зиму лишний вес, то лучше выбирать топы длиной до середины бедра. Они элегантно ниспадают, визуально скрывая выпуклый живот.

Если вы выбираете в качестве верха джемпер, то также придерживайтесь длины примерно до середины бедра. Если вам нравятся более короткие модели, то отдавайте предпочтение не прилегающим, а просторным вещам.

Подходящее нижнее белье

Если вы хотите скрыть полный живот и бедра, то очень важно выбирать подходящее нижнее белье. Оно не должно быть слишком тесным. Во-первых, это некомфортно, а во-вторых, такое белье делает все проблемные области еще более заметными.

Выбирайте трусики с завышенной талией. Они поддерживают живот и не позволяют ему выпячиваться вперед. Отдавайте предпочтение белью из плотных тканей.

Вы также можете выбрать корректирующее белье. Оно идеально маскирует лишний вес. Очень важно, чтобы белье для коррекции фигуры было качественным. В этом случае вы будете себя чувствовать в нем комфортно.

Корректирующее белье можно носить под любой одеждой – от платья до брюк. Оно поможет вам выглядеть безупречно и ухоженно.

Брюки с завышенной талией

Избегайте брюк с низкой посадкой. Если у вас есть слой жира на животе, то он будет собираться и нависать над поясом. Это выглядит неэстетично.

Выбирайте брюки и джинсы с завышенной талией. Они поддерживают живот и делают фигуру более стройной. Ищите брюки из эластичных материалов, так как они удобны в носке и красиво сидят на фигуре.

Сочетайте брюки и джинсы с высокой талией с блузками и топами длиной до середины бедер, чтобы создать стройный образ. Также вы можете выбрать верх с V-образным вырезом, он визуально удлиняет силуэт.

Темные приглушенные тона

Многие люди знают, что черный цвет стройнит. Эксперты в области моды также советуют носить приглушенные и темные тона, чтобы скрыть живот. Такие оттенки делают нежелательные выпуклости фигуры менее заметными.

Это не означает, что вы должны носить черную одежду и отказаться от светлых вещей. Используйте темные тона там, где вы хотите скрыть проблемные места. Дополните свой наряд деталями и аксессуарами ярких или пастельных оттенков.

Многослойный образ

Многослойный образ отвлекает внимание от жира на животе и бедрах. Он помогает создать элегантный и привлекательный стиль.

Попробуйте поиграть с разными длинами, узорами и текстурами. Это придаст вашему наряду глубину и свободу.

Например, вы можете использовать в качестве базового слоя облегающий топ или корсет, а сверху надеть просторный кардиган или струящуюся блузку. Эффект многослойности отведет взгляд в сторону от проблемных мест.

Одежда А-силуэта

Платья, юбки и топы А-силуэта подходят женщинам с любым типом телосложения. Они творят чудеса, когда речь идет о маскировке полного живота. Эта одежда умеренно облегает талию и скрывает проблемные зоны. Она подчеркивает верхнюю часть тела и отвлекает внимание от живота.

Подходящие узоры

Удачно подобранные узоры могут стать вашим лучшим помощником в маскировке живота. Отдавайте предпочтение вертикальным полосам. Они вытягивают фигуру и делают ее более стройной.

Если вам нравится цветочный принт, то выбирайте небольшие узоры. Крупные цветы сделают вашу фигуру еще более громоздкой.

Обязательно сочетайте одежду с узорам с однотонными вещами. Это сбалансирует ваш образ и сделает его более элегантным.

Экспериментируйте с аксессуарами

Если вы хотите переключить внимание с проблемных мест на сильные стороны вашего образа, то попробуйте поиграть с аксессуарами. Эффектные серьги, ожерелья и шарфы подчеркнут ваше лицо и дополнят наряд.

Вы можете выбрать как крупные, так и изящные аксессуары. Они должны отражать ваш индивидуальный стиль.