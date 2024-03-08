Мнение: Ящик водки

В условиях полной бессмысленности и постыдности происходящего вокруг внезапно возник целый жанр – Ролики Про Голосование. Поскольку всем наплевать, да и невозможно ничего придумать (а бюджеты выделены) – творцы начали резвиться, и ролики выходят ВСЁ СТРАНЬШЕ И СТРАНЬШЕ.

Но кафкианский юмор в них присутствует. А может быть – даже и некая крамола виднеется.

В целом же, по моим наблюдениям, подавляющей части богоспасаемого народа очень ХОЧЕТСЯ пойти на голосование – но только не все еще придумали для этого подходящий повод. Умом-то все понимают, что отсутствует даже наималейшая интрига, что в принципе абсолютно неважно, “отдать голос” за Даванкова, за Харитонова, забрать бюллетень с собой, съесть его, давясь, на глазах у комиссии – летай иль ползай, конец известен. И даже твоя фига в кармане – даже и она никому неинтересна. А ведь наша интеллигенция отдаст всё и всем, но фига – это святое…

Народу “пойти” хочется все равно. Остаться дома – это как бы признать не только то, что твой голос в этой стране никому не нужен и ни на что не влияет, но и то, что это навсегда, и надежды нет. А это уже страшно. Так что пойдут. Мой прогноз – потекут ручьем.