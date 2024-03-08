 

Рупор кремлевской пропаганды: ПВО работает!

08.03.2024, 21:55, Разное
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ВСУ решили ответить на недавние истории с огнем нашей ПВО по своим самолетам.
Сегодня в районе Красноармейска украинская ПВО успешно уничтожила носитель Storm Shadow – бомбардировщик Су-24, который после удара возвращался на аэродром. Пилот погиб.

О сбитии реактивного самолёта в районе Покровска (Красноармейска)

Сегодня около 15:00 от жителей Покровска начали поступать сообщения о сильном взрыве на юге от города. Незадолго до взрыва фиксировалась активность боевой авиации противника в квадрате.

🔻Согласно анализу полученной информации установлено, что пуск ракеты ПВО был зафиксирован с района с.Новооленовка, после этого самолёт попытался совершить 180-градусный поворот вокруг вертикальной оси с сохранением горизонтального положения (т.н. манёвр "керр" – часто используется для изменения направления полета или разворота в пространстве), выпуская при этом тепловые ловушки.

В момент выполнения манёвра уклонения ракета ПВО попала в хвостовую часть воздушного судна, после чего самолёт начал резко пикировать к земле и потерпел крушение. На месте образовался сильный пожар, который сопровождался звуками вторичной детонации.

Координаты:
48.2308897, 37.1581913 — район крушения
48.1449667, 37.0835787 — район пуска ракеты ПВО
*значения координат указаны приблизительные

🔻На данный момент подтверждён факт сбития истребителя-бомбардировщика Су-24М ВВС Украины в районе с.Шевченко. Учитывая тот факт, что пуск ракеты ПВО был совершён с района с.Новооленовка (временно оккупированная территория ДНР) можно смело говорить о "дружественном огне" – украинская система ПВО сработала по своему же самолёту в т.н. "безопасном районе" при возвращении на базу постоянной дислокации (вероятно аэродром "Авиаторское" в Днепропетровске).

Также исходя из имеющейся информации пилот не катапультировался.

https://t.me/don_partizan/4421 – цинк

Так как таких бомбардировщиков осталось мало, для Украина это серьезная потеря.

Источник: Colonel Cassad


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