Мнение: Дети советской элиты, сортировка картошки в СССР и прозападные либералы — потомки большевиков

1. Редкое фото. СССР, 1946, Алексей Микоян на фоне своей спортивной BMW. Машина — одна из самых дорогих моделей BMW за всю историю марки — подарок Василия Сталина (ссылка).



Как и сыновьям Сталина, сыну одного из ближайших соратников вождя тоже везло в продвижении по службе — он стал генерал-лейтенантом авиации. А уже сын Алексея Микояна, названный в честь знаменитого деда Анастасом, и более известный как Стас Намин, пошёл в музыку: создал рок-группу «Цветы» и организовал первый в СССР независимый продюсерский центр. Кстати, в отличие от многих других представителей творческой элиты с благородным советским происхождением, Стас Намин остался в России и поддерживает нашу страну.

2. Блогер ata3d рассказывает, как научных сотрудников в СССР заставляли собирать картошку (ссылка):



Выездов на картошку было два вида: или сбор картошки на поле, или фасовка на складе. Как-то одно НИИ послали сортировать картошку на склад: плохую отдельно, а хорошую упаковывать в корзины. Некий доктор наук к каждой корзине прикреплял свою визитку. Один иностранный журналист заметил эту визитку в магазине и написал статью, как обращаются с учёными в СССР, после чего поднялся скандал. Учёного спросили, зачем он это сделал, и тот ответил: я отвечаю за свою работу. Подробности забылись, прошло лет 40.

Нас как-то тоже отправили сортировать картошку: это был ужас. Жуткий запах, женщины сразу выскочили, потом завернулись во что нашли, многие мужчины тоже. Картошку вывалили на пол и забыли, она потекла: лужи, грязь, такого мы не ожидали. Одежда не та, амбре, приходилось выбегать на улицу. Половину картошки пришлось выбросить, да и хорошая была не ахти. Не помню, были ли среди нас доктора наук, но кандидатов было немало.

История про доктора наук, упомянутая выше, была экранизирована в фирме «Гараж» (ссылка):

3. Блогер Сыны монархии пишет (ссылка):

Интересный факт. 90 процентов российских либералов-заукраинцев — прямые потомки статусных большевиков и отпрыски династий советской номенклатуры.

Константин Боровой — сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.

Венедиктов – внук члена советского Военного трибунала.

Даже <…> Маша Гессен — внучка Эстер Яковлевны Гольдберг (в замужестве Гессен) — переводчицы и мемуаристки, что работала в журнале “Советская литература”. Её бабушка по матери, Розалия Моисеевна Солодовник (род. 1920) — кадровая сотрудница МГБ, работала цензором телеграмм на Центральном телеграфе в Москве.

<…> Виктор Ерофеев — Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева (личный переводчик Иосифа Сталина на французский язык, помощник 1-го заместителя председателя СМ СССР В.Молотова).

Дед Невзорова по матери — сотрудник МГБ Георгий Владимирович Невзоров — возглавлял в 1946-1955 годах отдел по борьбе с бандитизмом на территории Литовской ССР. Мать — Галина Георгиевна Невзорова, журналист газеты “Смена”, печатного органа Петроградского губкома комсомола, затем — Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ.

Николай Сванидзе назван в честь деда – расстрелянного в 1937 году партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, руководителя Абхазского горкома Партии, родного брата первой жены Иосифа Сталина — Като Сванидзе. Отец — Карл Николаевич Сванидзе, несмотря на репрессированного отца, сделал карьеру, став заместителем директора Политиздата при ЦК КПСС. Был одним из составителей сборника “Цели и методы воинствующего сионизма”. <…>

Эволюция большевиков в либерал-русофобов вполне закономерна, ведь и в основе коммунизма, и в основе левого либерализма лежит марксизм.

Именно поэтому крайне опасно грезить восстановлением СССР 2.0. СССР 2.0 обязательно закончится перестройкой и горбачевщиной 2.0, когда либерал-большевики снова сдадут Россию Западу без боя…