 

Мнение: О превращении замухрышки в реальной жизни… Узнали?

08.03.2024, 19:35, Разное
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Ну, да, не слишком просто узнать в этой элегантной, стройной даме недавнюю толстушку и героиню «жёлтой прессы». Хотя её слава в своё время была хоть и сомнительной, но всемирной. И ещё — у неё русские корни, пусть восходящие к «черте оседлости» Российской Империи.

Ну, как?

И теперь не узнали?

Ладно. Ещё немножко подробностей биографии.

Несмотря на происхождение из хорошей семьи, она с ранней юности связывалась «не с теми парнями». Впрочем, какие там парни? Сплошь #мужчины, годящиеся в отцы, статусные и несвободные.

Устав от нескончаемой череды скандалов с фрейдистским подтекстом, семья сбагрила доченьку «куда подальше» — в столицу, на работу мечты. Это стало роковой ошибкой. Потому что и там героиня закрутила роман с очень крутым дядечкой — вдвое старше, мегастатусным и супернесвободным. Этот её адюльтер поставил на уши не только всю страну, но и полмира впридачу, а его последствия сказываются до сих пор.

В том числе — и на нас с вами.

Теперь, после всех подсказок — узнали?

А по этому фото?

Ну, да. Моника Самилл Левински. Бывшая стажёрка Белого дома, чьи «неподобающие #отношения» с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном, по слухам, стали одним из главных спусковых крючков американских бомбардировок Белграда в 1999 году. Якобы президент-ловелас таким способом попытался переключить внимание общественности, чтобы избежать импичмента.

Избежал, да.

Но в отношениях с Россией уже тогда наметился глубокий раскол. Премьер-министр Евгений Примаков совершил знаменитый «разворот над Атлантикой», а президент Борис Ельцин стал спешно подыскивать в «преемники» надёжного силовика вместо бонвивиана, жуира и бабника Бориса Немцова.

А Моника Левински — что ж… Пережив скандал и неплохо на нём заработав, нашла силы преобразиться. Вместо бывшей угловатой пухляшки с неплохими языковыми способностями появилась вполне респектабельная #женщина. Заключив миллионный контракт с производителем БАД для похудения Jenny Craig, Inc., она сбросила 20 кг. Запустила линию вязаных женских сумок «The Real Monica». Стала появляться в женских ток-шоу, где рассказывала, как выбирать «своего» мужчину. Ну а затем превратилась в активистку и лицо Дома женской моды Reformation. Заглавное фото — из её рекламной кампании в поддержку выборов президента США в этом году.

Неплохо устроилась, в целом. Вот только с личной жизнью — никак. Ни детей, ни даже кавалера. А жизнь уже наполовину прожита — полувековой юбилей случился в прошлом году.

И оно того стоило?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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