 

«Не кусайте кормящую руку» – оппозиция призвала бюджетников «сильно не усердствовать» с голосованием за альтернативных кандидатов

08.03.2024, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидеры оппозиционных партий на совместной пресс-конференции «Путин-2024» призвали россиян голосовать за действующего президента и не пытаться создать «сколь-нибудь ощутимые цифры» для других парламентских движений.

По словам оппозиционеров, этим оппозиционно настроенные избиратели только навредят своим кумирам – не факт, что на следующие выборы последних вообще допустят.

В мероприятии в пресс-центре ТАСС приняли участие Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Леонид Зюганов, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий, Алексей Нечаев. Встреча проводилась под контролем и председательствованием Вячеслава Володина.

-Вы, товарищи, особо не усердствуйте, особенно бюджетников касается, – сказал Зюганов. – Есть определённый народом и историей кандидат, а есть кандидаты, с которыми усердствовать не следует. Вы сейчас ещё можете голосовать за оппозицию, но если сейчас перегнёте палку, кто нас пустит на следующие выборы?

В свою очередь Нечаев попросил бюджетников «не кусать кормящую руку».

– Вам страна платит деньги, вам партия платит деньги и ожидает какие-то результаты, какую-то лояльность. Зачем кусать кормящую руку? Не надо. Расстраиваете партию, так и партия потом расстроит вас. Там умеют. Вычислят всех и с волчьим билетом, – предупредил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: О красивом… Ещё мы делаем ракеты, а что там с областью балета?

09.03 / Блогер JerryRigEverything проверbk Cybertruck на пуленепробиваемость

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Красноармейска уничтожен ЗРК “Пэтриот”

09.03 / Мнение: О чудесах украинских реалий на земле… Возможно — всё?

09.03 / Академики РАН выступили против временной передачи тела Ленина компартии РФ

09.03 / Ноутбук MacBook Air M3: Цены и Особенности в России

09.03 / Мнение: Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

09.03 / GSMArena: Realme Narzo 70 Pro получит стеклянный корпус и управление жестами

09.03 / После просмотра послания президента Федеральному собранию панда Катюша родила тройню

09.03 / Президент США обещает подписать закон о запрете TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика