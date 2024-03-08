«Не кусайте кормящую руку» – оппозиция призвала бюджетников «сильно не усердствовать» с голосованием за альтернативных кандидатов

Лидеры оппозиционных партий на совместной пресс-конференции «Путин-2024» призвали россиян голосовать за действующего президента и не пытаться создать «сколь-нибудь ощутимые цифры» для других парламентских движений.

По словам оппозиционеров, этим оппозиционно настроенные избиратели только навредят своим кумирам – не факт, что на следующие выборы последних вообще допустят.

В мероприятии в пресс-центре ТАСС приняли участие Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Леонид Зюганов, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий, Алексей Нечаев. Встреча проводилась под контролем и председательствованием Вячеслава Володина.

-Вы, товарищи, особо не усердствуйте, особенно бюджетников касается, – сказал Зюганов. – Есть определённый народом и историей кандидат, а есть кандидаты, с которыми усердствовать не следует. Вы сейчас ещё можете голосовать за оппозицию, но если сейчас перегнёте палку, кто нас пустит на следующие выборы?

В свою очередь Нечаев попросил бюджетников «не кусать кормящую руку».

– Вам страна платит деньги, вам партия платит деньги и ожидает какие-то результаты, какую-то лояльность. Зачем кусать кормящую руку? Не надо. Расстраиваете партию, так и партия потом расстроит вас. Там умеют. Вычислят всех и с волчьим билетом, – предупредил он.

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