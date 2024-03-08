AnTuTu: лишь 80% владельцев iPhone 15 Pro Max довольны смартфоном

В свежем отчете от разработчиков бенчмарка AnTuTu проанализирована удовлетворенность владельцев устройствами Apple. Он основан на обзорах, собранных в феврале 2024 года.

Наивысший уровень удовлетворенности продемонстрировал iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном: 96,62% опрошенных выразили положительное мнение. Сразу за ним следуют iPad Air 4 (96,43%) и iPhone 12 mini (95,97%), который изначально был менее популярным в двенадцатой серии. На четвертом и пятом местах оказались iPad Pro 4 (12,9 дюйма) и iPhone SE соответственно, с результатами 95,2% и 95,01% положительных отзывов.

Среди новых моделей iPhone 15 наибольшее признание получил iPhone 15 Plus, занявший 32-е место с рейтингом 84%. iPhone 15 Pro Max разместился на 36-м месте с показателем 82,97%, а аутсайдером стал iPhone 15, закрывший рейтинг на 42-м месте с 71,39%.

Линейка iPhone 15 была представлена в сентябре 2023 года, в то время как iPhone 12 появился в октябре 2020 года. iPhone 13 mini стал последним компактным смартфоном компании, вероятно, из-за низкого спроса на устройства с 5,4-дюймовыми экранами.