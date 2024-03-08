Microsoft анонсирует новые функции ИИ для Windows на мероприятии 21 марта

Microsoft готовится к презентации New Era of Work, которая пройдет 21 марта и будет посвящена представлению новых функций искусственного интеллекта для своих продуктов и устройств. Эту информацию передает WindowsLatest.

На мероприятии планируется обсудить расширение использования искусственного интеллекта в пользовательской среде через Copilot, Windows и устройства Microsoft Surface. Среди ожидаемых нововведений – функция Live Canvas в Paint, которая, используя нейропроцессоры в современных процессорах, позволит генерировать изображения в Paint в реальном времени. Подробности о данном обновлении пока не раскрываются.

Кроме того, Microsoft планирует внедрить AI Explorer в Windows 11, что позволит пользователям просматривать историю своих действий на компьютере и осуществлять поиск по ней на естественном языке. Эта функция также будет использовать нейропроцессоры для своей работы и не имеет никакого отношения к «Проводнику».

В Windows 11 также планируется добавить функцию масштабирования изображения с использованием искусственного интеллекта, аналогичную AMD FSR или DLSS от Nvidia, а также эффекты для камеры, такие как размытие фона и другие, основанные на искусственном интеллекте. Эти нововведения будут доступны только для владельцев современных ПК с процессорами, в которых есть выделенные нейропроцессоры.