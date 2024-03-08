 

Инсайдер DCS: Realme GT Neo6 SE получит LTPO-экран и Snapdragon 7+ Gen 3

08.03.2024, 17:05, Разное
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Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики грядущего Realme GT Neo6 SE, пишет портал GSMArena.

Согласно информации, смартфон будет оснащен OLED-дисплеем c разрешением 1,5K. Интересно, что устройство получит LTPO-матрицу, что позволит экрану динамически регулировать частоту обновления в зависимости от контента: от 30 Гц при просмотре видео до 120 Гц в играх и 1 или 10 Гц при отображении статических изображений, что положительно скажется на заряде аккумулятора.

На данный момент LTPO-матрицы преимущественно применяются вj флагманских смартфонах, таких как Pro-версии iPhone, Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14 Ultra и других.

Кроме того инсайдер сообщил, что производительность Realme GT Neo6 SE будет обеспечивать непредставленный на рынке чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а емкость аккумулятора составит 5500 мАч. Информации о скорости зарядки пока нет.

На данный момент дата презентации и стоимость Realme GT Neo6 SE неизвестны. Также неясно, будет ли смартфон доступен за пределами Китая.


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