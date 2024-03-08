Юбки из фатина снова в тренде: как их стильно вписать в образ, чтобы не быть похожей на балерину

Юбка из фатина — это воплощение праздничного настроения, выходящее за рамки вечерней привлекательности. Ткань, предназначенная для изготовления юбок, вуалей или свадебных аксессуаров, на протяжении многих десятилетий считалась привилегией аристократии как символ изобилия. Если тюлевые юбки когда-то ассоциировались исключительно с балетом и романтическими фильмами, то сегодня их носят в повседневной жизни.

Фатиновая юбка: от Мадонны до Сары Джессики Паркер

Впервые такая юбка буквально перевернула мир моды, когда в 80-х Мадонна появилась на сцене в воздушном наряде из тюля с кружевными легинсами и ботильонами. «Парящие» юбки снова стали популярными только после выхода «Секса в большом городе», когда Сара Джессика Паркер надела бирюзовую макси-версию. Она выглядела как современная Золушка благодаря длине юбки, приталенному жакету с люрексом, муфточке, которую она держала в руке, и золотым сандалиям. Тогда, в 2004 году, все молодые женщины мечтали одеться так и почувствовать себя Кэрри.

Это была первая по-настоящему новаторская идея, которая ворвалась в моду и заставила всех задуматься о том, как носить фатиновую юбку в повседневной жизни. Она перестала быть тем элементом гардероба, который надевают, чтобы придать объем платью, и стала самостоятельной вещью. Такие юбки — само воплощение женственности, и 20 лет назад они стали появляться в магазинах.

В 2017 году увлечение тюлевыми юбками и платьями превратилось в повальное увлечение: начиная с этого момента мода стала регулярно предлагать их, стремясь преобразовать элемент, позаимствованный из классических танцев, в деталь современного гардероба.

Юбка из фатина + строгий пиджак

Вечно актуальная модная комбинация, игра на контрасте: изысканность и легкость тюлевой юбки противопоставляются четким линиям жакета. Выбирайте удлиненный вариант, чтобы скрыть область бедер.

Интересен и такой образ: черная модель с рюшами, клетчатый приталенный жакет и стильная блуза с бантом. Контрастом выступают туфли на низком каблуке с пряжками и заклепками.

Как избавиться от образа принцессы

Непринужденность спортивного свитшота особенно заметна на фоне воздушной легкости юбки. Выбирайте модель худи с капюшоном или толстовку на резинке. В первом случае образ дополнят босоножки с блестящими камнями, во втором – кроссовки в тон.

Юбка из фатина с курткой-косухой

Отличный выбор для девушек, которые любят рок-стиль, но при этом хотят выглядеть нежно и женственно. Кожаная куртка с заклепками и молниями подчеркивает сильный характер, а легкая юбка из фатина добавляет образу романтичности благодаря своим мягким волнам. Такое сочетание идеально подходит для создания уличного образа, который будет одновременно стильным и комфортным.

Юбка и короткий жакет

Классический вариант — сшитый на заказ приталенный жакет. Главный герой здесь — тюлевая юбка, поэтому лучше выбирать ее с рюшами, чтобы придать образу утонченности.

Лондонский шик

Одно из самых популярных сочетаний — комбинация тюлевой юбки со свитером. В новом сезоне это будет особенно актуально, ведь зима еще не закончилась и на улице все еще холодно. Поэтому свитер с юбкой из тюля — это не только стильно, но и тепло.

Попробуйте и вы! Возможно, именно это сочетание станет вашим любимым на эту зиму.