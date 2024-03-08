Мнение: Квоты на российское вино в ресторанах, пошлины на вино из стран НАТО и запрет вина из Прибалтики

1. Российские виноделы намерены отобрать у иностранцев часть отечественного рынке вина. Они предлагают сделать наличие отечественной винной продукции обязательным в тех местах, где подают и продают алкоголь (ссылка):



В Госдуме поддержали идею установить квоты на наличие российского вина в ресторанах, кафе и магазинах. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, его цитирует РИА Новости.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила обязать магазины в стране с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20 процентов российского вина, а кафе и рестораны — не менее половины отечественных напитков в винной карте.

«Поддерживаю позицию ассоциации в желании поддержать отечественных виноделов в части сбыта: закрепления определенной доли торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания», — оценил идею депутат.

Мне кажется, идея хорошая — особенно если учесть, что после первого стакана публике уже всё равно, что пить.

2. Также отечественные виноделы предлагают обложить суровыми пошлинами недружественное натовское вино (ссылка):



Российские виноделы призвали правительство и Госдуму установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.

По его словам, такие меры направлены на защиту отечественного винодельческого бизнеса.

Кроме того, виноделы предлагают бороться с продукцией из Грузии.

Сейчас в России действует повышенная пошлина 20 процентов, но не менее полутора долларов за литр на вино из недружественных стран. Непосредственно в НАТО входят, например, Франция и Италия, которые активно поставляли вино в Россию до начала СВО.

Лично я за высокие пошлины, так как вижу в них сплошные плюсы. Пошлины сложно вводить против друзей — против Китая, например, — но раз уж Американский мир сам подставился, глупо было бы не воспользоваться ситуацией.

3. Совсем запрещать импорт вина из недружественных стран у нас пока не будут: иностранное вино нужно как минимум для того, чтобы отечественные производители не расслаблялись, снижая качество. Но есть одно возможное исключение – страны Прибалтики (ссылка):

Необходимости в эмбарго на вино и виски из недружественных стран не существует, однако нужно исключить поставки из стран Балтии как враждебных. С такой позицией выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала “Россия-24”.

Иванов отметил, что вино и виски, несмотря на санкции, ввозятся крупными партиями в РФ через Латвию и Литву. “Мы позволяем прибалтийским портам зарабатывать на нас, – отметил спецпредставитель президента. – [Эти гавани] вообще могут существовать только при наличии груза в Россию или из России”.

Спецпредставитель главы государства отметил, что “категорический противник введения эмбарго на поставку вина и виски из недружественных государств”. “Я за то, чтобы продолжались поставки, только другим путем, не через Прибалтику, – добавил он. – У нас есть балтийские порты, у нас есть черноморские порты”.

Иванов назвал “головотяпством” тот факт, что Россия позволяет “прибалтийским портам зарабатывать” на себе. “Прибалтийские страны – это не недружественные государства, это враждебные государства. Это вообще шавки-сателлиты, если называть вещи своими именами, – подчеркнул спецпредставитель президента. – Они никогда самостоятельными не были и не будут никогда в жизни самостоятельными. Они могут быть только в услужении”.

С одной стороны, конечно, спецпредставитель президента прав. С другой стороны, прибалтийские прокладки нам не только вредны, но и полезны. Через них русский бизнес закупает европейские материалы и компоненты для производства, которые иначе пришлось бы везти более дорогим путём.