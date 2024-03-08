 

Мнение: О самом главном для каждой женщины… Пожелаем побольше?

08.03.2024, 16:15, Разное
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Пока не закончился этот прекрасный весенний день и праздник, так и хочется пожелать читательницам самого главного…

А что главное в жизни #женщины? Ну, кроме неё самой… Ась?

Угадаете?

Ну вот же оно!

«Обнимашки»!

И чем статуснее #мужчина, тем крепче они. Но лишь когда конкуренции нет на горизонте в явном виде.

А вы в курсе, что Лена Зеленская и Юля Навальная отказались от встречи с самим Джо Байденом, на минуточку, президентом #США, лишь бы не видеть, как он обнимает «соперницу».

То есть, главное — всё же уесть другую?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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