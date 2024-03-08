В Краснодаре уволили врача, который подключал пациентов к «терапевтическому» кальяну

В Краснодаре уволили врача одной из городских больниц, который придумал способ лечения новой коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний.

Из-за большого дефицита кислородных баллонов 21-летний пульманолог предложил проводить ингаляционные процедуры с помощью кальяна. Медик говорил, что устройство проверено временем – если закладывать в чашу различные травы, включая ромашку и эвкалипт, кальян якобы обретёт лечебный эффект.

– Ко мне даже дети приходили подышать разными растениями. Терапевтический кальян очень помогает вернуть аппетит, взбодриться и набраться сил. В будущем я планировал даже проводить сложные операции с помощью анестезии от кальяна, – поделился инноватор.

Однако руководство клиники не оценило подобную практику – её сочли «исключительно вредной» для дыхательной системы. Врача отстранили и уволили, применявшиеся «терапевтические» травы отправили в правоохранительные органы на экспертизу вместе с дипломом пульмонолога.

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